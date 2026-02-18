DAX25.085 +0,2%Est506.077 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.319 +0,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,48 -0,6%Gold5.028 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Commerzbank-Aktie in Grün: Barclays hebt Ziel an Commerzbank-Aktie in Grün: Barclays hebt Ziel an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie unter die Lupe

Market-Perform von Bernstein Research für Heidelberg Materials-Aktie

20.02.26 13:58 Uhr
Bernstein Research ändert die Perspektive: Neues Rating für Heidelberg Materials-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Heidelberg Materials-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
208,00 EUR 1,00 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs, und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Im Baustoffbereich dürften niedrigere Emissionspreise zu sinkenden Zementpreisen führen. Der davon ausgelöste Rückgang der Kurse in diesem Sektor sei aber deutlich drastischer als der von ihr kalkulierte Effekt auf die Bewertung. Sie sieht darin eine Chance für Anleger.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:41 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 207,70 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 10,74 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 165.477 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 6,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
13:56Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
19.02.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.02.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
16.02.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.02.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
16.02.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
09.02.2026Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13:56Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen