DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,60 +1,9%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.255 +0,3%Euro1,1734 +0,3%Öl108,3 -1,9%Gold4.666 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
Top News
RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck
Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKET TALK/Lufthansa senkt Prognose für Airline-Kapazität 2026

06.05.26 08:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,75 EUR 0,02 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Group hat ihre Kapazitätsprognose für die Passagier-Airlines gesenkt. Ursprünglich sollte die Kapazität in diesem Jahr um rund 4 Prozent steigen, doch nun rechnet der Konzern mit einem stabilen bis maximal um 2 Prozent höheren Angebot gegenüber dem Vorjahr. Zur Begründung verweist er auf Flugstreichungen infolge der Nahost-Krise aber auch auf Streiks.

Im ersten Quartal konnten die Netzwerk-Airlines - darunter die Kernmarke Lufthansa und Regionalfluggesellschaften sowie Swiss, Austrian, Brussels und Ita - ihr Angebot nahezu stabil halten. Sie profitierten auf der Langstrecke davon, das Reisende wegen der Nahost-Krise von Flughäfen in der Golfregion auf Lufthansa-Drehkreuze auswichen, und konnten damit Streichungen auf der Kurz- und Mittelstrecke kompensieren. Dagegen konnte etwa Eurowings im ersten Quartal das Angebot dank der anhaltend hohen Nachfrage, insbesondere nach touristischen Flugreisen, um 5 Prozent ausweiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
27.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
23.04.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
22.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
20.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
23.04.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
22.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
20.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen