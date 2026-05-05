MARKET TALK/Lufthansa senkt Prognose für Airline-Kapazität 2026

Die Lufthansa-Group hat ihre Kapazitätsprognose für die Passagier-Airlines gesenkt. Ursprünglich sollte die Kapazität in diesem Jahr um rund 4 Prozent steigen, doch nun rechnet der Konzern mit einem stabilen bis maximal um 2 Prozent höheren Angebot gegenüber dem Vorjahr. Zur Begründung verweist er auf Flugstreichungen infolge der Nahost-Krise aber auch auf Streiks.

Wer­bung Wer­bung

Im ersten Quartal konnten die Netzwerk-Airlines - darunter die Kernmarke Lufthansa und Regionalfluggesellschaften sowie Swiss, Austrian, Brussels und Ita - ihr Angebot nahezu stabil halten. Sie profitierten auf der Langstrecke davon, das Reisende wegen der Nahost-Krise von Flughäfen in der Golfregion auf Lufthansa-Drehkreuze auswichen, und konnten damit Streichungen auf der Kurz- und Mittelstrecke kompensieren. Dagegen konnte etwa Eurowings im ersten Quartal das Angebot dank der anhaltend hohen Nachfrage, insbesondere nach touristischen Flugreisen, um 5 Prozent ausweiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)