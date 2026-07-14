MARKET TALK/Merck erwartet weiter US-Zulassung von Pergoveris in 2H

06.08.26 11:06 Uhr

Im Falle einer Zulassung dürfte das Medikament in den USA auch auf den Plattformen TrumpRX.gov und FertilityInstantSavings.com zu erhalten sein. Die Merck KGaA hat ihr komplettes Portfolio an IVF-Therapien im ersten Quartal dieses Jahres mit Preisnachlass auf diesen Plattformen verfügbar gemacht. Mögliche US-Umsätze mit Pergoveris sind in der Jahresprognose des DAX -Konzerns nicht enthalten. Im ersten Halbjahr erzielte Merck mit Pergoveris weltweit einen Umsatz von 186 Millionen Euro.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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