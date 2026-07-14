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MARKET TALK/Merck erwartet weiter US-Zulassung von Pergoveris in 2H

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Merck erwartet weiter US-Zulassung von Pergoveris in 2H

p> Der Pharmakonzern Merck rechnet weiterhin mit einer Markteinführung seines Fruchtbarkeitsmedikamentes Pergoveris in den USA im zweiten Halbjahr 2026. Der Konzern habe vor kurzem bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die beschleunigte Prüfung des Medikamentes beantragt, sagte Finanzvorständin Helene von Roeder zu Journalisten.
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Im Falle einer Zulassung dürfte das Medikament in den USA auch auf den Plattformen TrumpRX.gov und FertilityInstantSavings.com zu erhalten sein. Die Merck KGaA hat ihr komplettes Portfolio an IVF-Therapien im ersten Quartal dieses Jahres mit Preisnachlass auf diesen Plattformen verfügbar gemacht. Mögliche US-Umsätze mit Pergoveris sind in der Jahresprognose des DAX-Konzerns nicht enthalten. Im ersten Halbjahr erzielte Merck mit Pergoveris weltweit einen Umsatz von 186 Millionen Euro.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 05:06 ET (09:06 GMT)

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28.07.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Merck Buy UBS AG
26.06.26 Merck Buy UBS AG
26.06.26 Merck Equal Weight Barclays Capital