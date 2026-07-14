MARKET TALK/Merck erwartet weiter US-Zulassung von Pergoveris in 2H
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Merck erwartet weiter US-Zulassung von Pergoveris in 2Hp> Der Pharmakonzern Merck rechnet weiterhin mit einer Markteinführung seines Fruchtbarkeitsmedikamentes Pergoveris in den USA im zweiten Halbjahr 2026. Der Konzern habe vor kurzem bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die beschleunigte Prüfung des Medikamentes beantragt, sagte Finanzvorständin Helene von Roeder zu Journalisten.
Im Falle einer Zulassung dürfte das Medikament in den USA auch auf den Plattformen TrumpRX.gov und FertilityInstantSavings.com zu erhalten sein. Die Merck KGaA hat ihr komplettes Portfolio an IVF-Therapien im ersten Quartal dieses Jahres mit Preisnachlass auf diesen Plattformen verfügbar gemacht. Mögliche US-Umsätze mit Pergoveris sind in der Jahresprognose des DAX-Konzerns nicht enthalten. Im ersten Halbjahr erzielte Merck mit Pergoveris weltweit einen Umsatz von 186 Millionen Euro.
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(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 05:06 ET (09:06 GMT)
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