MARKET TALK/Preisanstieg bei Kerosin kostet Lufthansa Group 1,7 Mrd Euro

Die Lufthansa Group hat ihren Kerosinbedarf für das laufende Jahr aktuell zu rund 80 Prozent abgesichert. Dennoch hat Anstieg der Kerosinpreise infolge der Schließung der Straße von Hormus dem Konzern in diesem Jahr bis Ende April bereits Mehrkosten in Höhe von 1,7 Milliarden Euro beschert. "Diese finanzielle Mehrbelastung soll in den folgenden Quartalen durch steigende Umsatzerlöse, eine optimierte Netzwerkplanung sowie weitere Kosteneinsparmaßnahmen ausgeglichen werden", teilte der Konzern mit. Einen Umsatzanstieg wir sowohl aus höheren Ticketpreisen als auch einer besseren Auslastung der Maschinen und dem Angebot von mehr Flügen etwa nach Asien. Insgesamt rechnet die Lufthansa Group mit Kosten von 8,9 Milliarden Euro für Kerosin und beigemischte nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuel, SAF) im Gesamtjahr.

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