DAX 26.417 +0,3%ESt50 6.560 +0,4%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,30 +2,4%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.406 +0,8%Euro 1,1524 -0,0%Öl 88,0 -1,1%Gold 4.378 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MARKET TALK/RWE sieht Verschuldung 2026 weiter unter Zielmarke

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
58.04 EUR 0.40 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

RWE hat im ersten Halbjahr 752 Megawatt an neuer Erzeugungskapazität in Betrieb genommen und netto 6,3 Milliarden Euro investiert. Inklusive der Amprion-Transaktion plant der Versorger nun mit Nettoinvestitionen von insgesamt 9 bis 11 Milliarden Euro im laufenden Jahr, wie er bei Vorlage der endgültigen Halbjahreszahlen mitteilte. Bisher lag das Investitionsziel für 2026 bei 6 bis 8 Milliarden Euro.

Werbung

Per Ende Juni wies RWE eine Nettoverschuldung von 15,0 Milliarden Euro aus. Der Anstieg seit Ende 2025 sei auf die hohen Investitionen, aber auch saisonale Effekte beim bereinigten operativen Cashflow zurückzuführen. Der Verschuldungsgrad bezogen auf das bereinigte EBITDA werde wegen der steigenden Nettoinvestitionen weiter ansteigen, so RWE, bleibe aber voraussichtlich unter der Zielmarke für diese Kennzahl. Diese sieht einen Wert im unteren Bereich eines Korridors von 3,0 bis 3,5 vor.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 01:03 ET (05:03 GMT)

Aktuelle RWE Aktie News

Werbung

RWE Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:36 RWE Outperform RBC Capital Markets
09:31 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 RWE Buy UBS AG
29.07.26 RWE Kaufen DZ BANK