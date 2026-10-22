MARKET TALK/Sartorius: Bioanalytik und Zukäufe treiben Laborgeschäft

22.10.26 08:20 Uhr

Mit Erlösen von 524 Millionen Euro hat sich die Laborsparte in den ersten neun Monaten als verlässlicher Wachstumsträger bei Sartorius erwiesen. Der Aufschwung speiste sich aus einer Kombination aus stabilem Verbrauchsmittelgeschäft, vorgezogenen Kundenprojekten und einer kräftigen Nachfrage nach Geräten aus der Bioanalytik. Vor den dämpfenden Effekten der US-Zollrückerstattungen legte der Spartenumsatz währungsbereinigt um 8,3 Prozent zu; inklusive der Kundenkompensationen wuchs das Geschäft währungsbereinigt um 7,5 Prozent und nominal um 5,9 Prozent. Den Boden für diesen Expansionskurs bereitete nicht zuletzt der im Vorjahr getätigte Zukauf des Mikrogewebe-Entwicklers Mattek, dessen Integration 1,9 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerte.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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