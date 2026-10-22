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MARKET TALK/Sartorius ordnet Führung und Segmente neu

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
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Um die auf dem jüngsten Kapitalmarkttag geschärfte Konzernstrategie organisatorisch zu unterfüttern, will Sartorius zum 1. Januar 2027 Vorstandsetage und Segmentberichterstattung neu aufstellen. Im Zuge des "One Sartorius"-Ansatzes übernimmt nach Angaben des Konzerns Alexandra Gatzemeyer als Chief Commercial Officer konzernweit die Verantwortung für Vertrieb, Marketing und Kundenservices, während Rene Faber als Chief Product Officer die Ressorts Forschung, Produktmanagement und Produktion bündelt. In diesem Zusammenhang passt das Unternehmen auch die externe Finanzberichterstattung an, um sie enger mit der Unternehmensstruktur zu verknüpfen und die Berichtskomplexität zu reduzieren. Zum Jahresstart 2027 werden die aktuellen Sparten Bioprocess Solutions und Lab Products & Services durch die Segmente Bioprocessing Solutions und Research Solutions ersetzt. Bioprocessing Solutions, das Technologien für die biopharmazeutische Herstellung anbietet, entspreche damit exakt Sartorius Stedim Biotech, so die Gesellschaft. Research Solutions wird sich auf innovative Laborinstrumente und Verbrauchsmaterialien für Forschungs- und Qualitätssicherungslabore konzentrieren und das Konzerngeschäft außerhalb von Sartorius Stedim Biotech umfassen.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Sartorius vz Buy UBS AG
12.10.26 Sartorius vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Sartorius vz Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Sartorius vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Sartorius vz Overweight Barclays Capital

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