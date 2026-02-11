DAX25.157 +1,2%Est506.088 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.073 -0,2%
MARKET TALK/Siemens-Airport-Logistik dürfte bis zu 200 Mio Euro Buchgewinn bringen

12.02.26 08:57 Uhr
Siemens rechnet aus dem Verkauf seines Airport-Logistik-Geschäfts an Vanderlande nach Darstellung von Finanzvorstand Ralf Thomas mit einem Buchgewinn in der Größenordnung zwischen 150 und 200 Millionen Euro im laufenden zweiten Geschäftsquartal, wie der Manager vor Journalisten sagte. Siemens hatte den Verkauf im vergangenen Oktober angekündigt, das Closing fand vor wenigen Tagen statt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 02:58 ET (07:58 GMT)

Nachrichten zu Siemens AG

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
09:41Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:06Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
05.02.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Siemens KaufenDZ BANK
26.01.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:41Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Siemens KaufenDZ BANK
26.01.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:06Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.01.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC

