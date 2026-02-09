DAX25.019 ±0,0%Est506.065 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -4,6%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.909 -1,7%Euro1,1904 -0,1%Öl69,41 +0,4%Gold5.046 -0,2%
MARKET TALK/TUI-AR-Chef und CFO rühren Trommel für Dividendenvorschlag

10.02.26 12:28 Uhr
TUI-AR-Chef und CFO rühren Trommel für Dividendenvorschlag

Bei der Hauptversammlung des Reisekonzerns TUI haben Aufsichtsratschef Dieter Zetsche und Finanzvorstand Mathias Kiep um Geduld im Hinblick auf die Höhe der Dividende geworben. TUI zahlt für das vergangene Geschäftsjahr erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder eine Dividende, der Vorschlag lautet auf 10 Cent pro Aktie. Ab dem laufenden Jahr will der Konzern dann jährlich 10 bis 20 Prozent des bereinigten Konzerngewinns pro Aktie an seine Anteilseigner ausschütten. Diese Vorschläge müssen von den Aktionären in Hannover abgesegnet werden.

"Mir ist dabei bewusst, dass einige Aktionäre bereits gerne eine höhere Ausschüttung sehen würden" oder künftig eine höhere Ausschüttungsquote, sagte Kiep. "Aber wichtig ist hier, die richtige Balance zu finden" zwischen Investitionen, etwa in das Hotelportfolio und die Erneuerung der Flugzeugflotte, und der Reduzierung des Verschuldungsgrades.

Zuvor hatte bereits Zetsche erklärt, der Dividendenvorschlag wahre Stabilität, lasse Freiraum für Investitionen und unterstütze eine nachhaltige Wertentwicklung. Er sei "genau richtig, für ein Unternehmen, das nach Jahren der Transformation jetzt Kurs auf verlässliches Wachstum nimmt."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 06:28 ET (11:28 GMT)

