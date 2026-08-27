MARKET TALK/US-Gericht weist Antrag auf Verlegung von Bayer-Glyphosat-Vergleich ab

28.08.26 08:27 Uhr

Kläger gegen den Bayer-Konzern in den USA sind in der Berufungsinstanz mit dem Versuch gescheitert, die Zuständigkeit für die Billigung des milliardenschweren Sammelvergleichs im Streit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Roundup an ein Gericht in Kalifornien zu verweisen. Dessen Richter hatte sich kritisch zu dem 7,25 Milliarden US-Dollar teuren Vergleich geäußert, den Bayer im Februar mit großen US-Anwaltskanzleien geschlossen hatte. Das Berufungsgericht des achten Bezirks bestätigte die Entscheidung eines Bundesbezirksgerichts, das das Verfahren an das Staatsgericht von Missouri zurückverwiesen hatte. Bayers US-Tochter Monsanto begrüßte die Entscheidung und äußerte sich zuversichtlich, dass der Vergleich nach der Anhörung am 14. September endgültig genehmigt werde.

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