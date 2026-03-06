MarketWise A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MarketWise A gab am 06.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MarketWise A mit einem Umsatz von insgesamt 83,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,45 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,31 USD, nach 3,60 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MarketWise A 328,12 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 408,70 Millionen USD umgesetzt worden.

