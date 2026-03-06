MarketWise A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
MarketWise A gab am 06.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat MarketWise A mit einem Umsatz von insgesamt 83,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,45 Prozent verringert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,31 USD, nach 3,60 USD im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MarketWise A 328,12 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 408,70 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf MarketWise A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MarketWise A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent