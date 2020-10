Markit: Belebung in US-Industrie im September flauer als erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat im September gegenüber dem Vormonat leicht, wenngleich geringer als erwartet zugenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 53,2 von 53,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,5 erwartet, der auch dem Wert in erster Veröffentlichung entsprach. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Ermutigend ist, dass die Unternehmen von einem deutlichen Aufschwung der Nachfrage nach Anlagen und Maschinen profitieren, was darauf hindeutet, dass die Investitionen wieder steigen, nachdem die Ausgabenpläne im Laufe des Frühjahrs auf Eis gelegt wurden", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.