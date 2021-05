Markit: Deutsche Industrie im April trotz Lieferproblem im Boom

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat sich im April trotz massiver Lieferprobleme und Kostensteigerungen weiter in einer Boomphase befunden. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank leicht auf 66,2 Punkte. Das ist nach dem Rekordhoch vom März (66,6) der zweitbeste Wert seit Beginn der Datenaufzeichnung im Jahr 1996. Volkswirte hatten einen Stand von 66,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 66,4 ermittelt worden.

"Die Tatsache, dass die Auftragsbestände den zweiten Monat in Folge mit Rekordrate gestiegen sind, unterstreicht das hohe Nachfrageniveau", sagte IHS-Markit-Volkswirt Phil Smith. "Es zeigt aber auch, dass die Produktion mit den Neuaufträgen weiterhin nicht Schritt halten kann."

May 03, 2021 04:05 ET (08:05 GMT)