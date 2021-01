Markit: Talfahrt des deutschen Servicesektors im Dezember verlangsamt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Servicesektor hat im Dezember den dritten Monat in Folge in der Schrumpfungszone verharrt. Allerdings verlangsamte sich die Talfahrt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 47,0 Punkte von 46,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 47,7 Punkte berichtet worden.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg im Dezember auf 52,0 Zähler von 51,7 im Vormonat.

