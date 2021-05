Markit: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im April

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im April lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 64,7 von 60,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 63,3 vorhergesagt. Vorläufig war für April ein Wert von 63,1 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im April beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 63,5 von 59,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Dank erfolgreicher Impfstoffeinführung, der Wiederbelebung der Wirtschaft, der ultra-akkommodierenden Geldpolitik und neuer fiskalischer Anreize meldeten die Unternehmen den stärksten Nachfrageschub seit mindestens einem Jahrzehnt, erklärte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die größte Bedrohung für die Aussichten blieben neue Virusvarianten, die den internationalen Reiseverkehr und damit verbundene Geschäftsaktivitäten unter Druck setzen würden.

