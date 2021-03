Markit: US-Dienstleister mit anziehendem Geschäft im Februar

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Februar lebhafter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 59,8 von 58,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 58,9 vorhergesagt, was auch der ersten Veröffentlichung entsprach. Auch insgesamt hat sich das Wachstum der US-Wirtschaft im Februar beschleunigt.

Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 59,5 von 58,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. "Die Geschäftsaktivität wächst mit den höchsten Tempo seit sechseinhalb Jahren", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.