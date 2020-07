Markit: US-Industrie verzeichnet Rekordsprung im Juni

NEW YORK (Dow Jones)--Mit der Lockerung der Pandemie-Restriktionen hat die Aktivität in der US-Industrie im Juni mit einem Rekordsprung zugenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) schnellte auf 49,8 in die Höhe von 39,8 Punkten im Vormonat. Der Sprung um 10 Punkte stellt einen Rekord dar.

Volkswirte hatten einen Stand von 49,7 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,6 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Die US-Hersteller berichteten über eine deutliche Wende in den Geschäftsbedingungen im zweiten Quartal, wobei der Einbruch von Produktion und Nachfrage im April auf dem Höhepunkt der Krise im Juni rasch zu einer Stabilisierung führte", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

"Doch während der PMI derzeit auf eine starke V-förmige Erholung hinweist, sind die Befürchtungen gestiegen, dass die Dynamik verloren gehen könnte, wenn die steigende Zahl der Virusinfektionen zu erneuten Einschränkungen führt und die Nachfrage wieder schwächer wird", fügte er hinzu.

July 01, 2020 09:56 ET (13:56 GMT)