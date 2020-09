Markit: US-Industrie zeigt im August Belebung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im August gegenüber dem Vormonat zugenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 53,1 von 50,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 53,6 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Die Erholung der US-Industrie habe im August weiter Fahrt aufgenommen, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Im dritten Quartal sollte eine starke Erholung der Produktion nach dem steilen Rückgang im zweiten Quartal zu sehen sein."