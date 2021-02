Markit: US-Industrie zeigt im Januar Belebung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat im Januar gegenüber dem Vormonat zugenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 59,2 von 57,1 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 59,1 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Die US-Industrie hat einen ermutigenden Start ins neue Jahr gezeigt, die Produktion und die Orderbücher sind mit den schnellsten Raten seit mehr als sechs Jahren gewachsen", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

February 01, 2021 09:53 ET (14:53 GMT)