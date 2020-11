Markit: US-Industrie zeigt im Oktober Belebung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat im Oktober gegenüber dem Vormonat zugenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 53,4 von 53,2 Punkten im Vormonat. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 53,3 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Das Wachstumstempo der Wirtschaft werde im vierten Quartal zwar nachlassen, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Der Anstieg des Index im Oktober sei aber ermutigend und deute auf eine Fortsetzung der Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/jhe/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2020 09:58 ET (14:58 GMT)