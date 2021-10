Markit: US-Industrie zeigt im September nachlassende Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat im September im Vergleich zum Vormonat abgenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 60,7 von 61,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 60,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 60,5 ermittelt worden.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson sagte trotz des jüngsten Rückgangs, die Nachfrage übersteige weiterhin das Angebot und die US-Wirtschaft sei dabei heiß zu laufen.