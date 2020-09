Markit: US-Wirtschaft verliert im September an Schwung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im September verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,4 von 54,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 53,5 von 53,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 53,8 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 54,6 von 55,0 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,6 gelautet.

Die Daten zeigten, dass die Wirtschaft nach dem Einbruch im zweiten Quartal im dritten Quartal einen soliden Aufschwung verzeichnet habe, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Es stellt sich nun die Frage, ob die starke Leistung der Wirtschaft bis ins vierte Quartal aufrechterhalten werden kann", sagte er. "Die Covid-19-Infektionsraten geben nach wie vor Anlass zu großer Sorge, und soziale Distanzierungsmaßnahmen wirken weiterhin dämpfend auf das allgemeine Expansionstempo, insbesondere bei den verbraucherorientierten Dienstleistungen." Zudem habe sich die Unsicherheit im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen verstärkt und dämpfe des Geschäftsvertrauen für das kommende Jahr.

September 23, 2020