MARKT/Abverkauf im Bund-Future stoppt bei 172 Prozent

Der Bund-Future hat den gesamten Vormittag unter Abgabedruck gestanden. Seit 8:00 Uhr am Morgen ging es für ihn nach unten, am Mittag stabilisiert er sich bei 172 Prozent. Im Handel wird auf die gestiegene Risikobereitschaft der Investoren verwiesen, was auch an dem Plus der Risiko-Assets wie Aktien abzulesen sei. Charttechnisch habe es der Kontrakt nicht geschafft, die 55-Tagelinie bei 172,70 Prozent herauszunehmen, inzwischen habe er beim Mittwochstief Unterstützung erfahren. Der deutlich oberhalb der Erwartung ausgefallene Ifo-Index habe dagegen keinen Impuls geliefert. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 43 Ticks auf 172,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,58 Prozent und das -tief bei 171,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 394.271 Kontrakte.

March 26, 2021 08:59 ET (12:59 GMT)