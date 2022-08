MARKT-AUSBLICK/Bewertung und US-Inflation treiben Sommer-Rally an

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ampeln an den Börsen stehen nach wie vor auf Grün, ein Ende der Sommer-Rally ist nicht in Sicht. Zwar gehen nun die unmittelbaren Impulse aus der Berichtssaison zu Ende, aus dem DAX legt in der kommenden Woche nur noch Henkel seine Quartalszahlen auf den Tisch. Positiv ist aber, dass die Berichtssaison mit den Ausblicken der Unternehmen entgegen den Erwartungen nicht zu fallenden Gewinnschätzungen geführt hat. Mit akkumuliert 1.208 Punkten DAX-Gewinn sind die Gewinnschätzungen für dieses Jahr sogar noch einmal leicht gestiegen.

Die positive Berichtssaison lasse das DAX-KGV von unter 12 attraktiver als vor einigen Wochen erscheinen, heißt es so auch beim Bankhaus Metzler. "Das kann noch ein wenig nach oben tragen", sagen die Anlagestrategen und Analysten des Hauses.

Erstaunlich ist auch, wie schnell und flexibel die Unternehmen auf die Gaskrise reagieren. Nachdem BASF noch im Frühjahr wegen möglicher Gasversorgungsprobleme vor einem Produktionsstopp in Ludwigshafen gewarnt hatte, hieß es zuletzt, die Substitution komme gut voran.

Angeheizt worden ist die Rally zuletzt aber vor allem von den rückläufigen Inflationsraten in den USA. Dort hat sich sowohl bei den Verbraucher- als auch bei den Erzeugerpreisen die Aufwärtsdynamik abgeschwächt. Warum das trotz der immer noch hohen absoluten Raten extrem positiv ist, bringt Jochen Stanzl von CMC Markets auf den Punkt: "Sobald der Hochpunkt einmal erreicht ist, lassen Inflationsspitzen wie die aktuelle einen Kollaps der Inflationsraten erwarten", so der Marktanalyst mit Blick auf die Historie.

Nun ist Deutschland nicht die USA, und mit dem Ende der 9-Euro-Tickets sowie besonders mit der Einführung der Gas-Umlage könnte der Inflations-Peak hier noch bevorstehen. Auch die Rezessionssorgen könnten sich weiter entfalten, vor allem wenn die Gaspreise noch stärker steigen sollten. Die Bäume im DAX dürften somit auch nicht in den Himmel wachsen: Ein mögliches Ziel könnte der mittelfristige Abwärtstrend bei knapp 14.050 Punkten sein. Darüber liegt mit dem Gap zwischen 14.121 und 14.187 ein weiterer Widerstand.

US-Immobilienmarkt könnte Inflationserwartung weiter abkühlen

In der kommenden Woche stehen vor allem US-Indikatoren im Blick, und hier der wichtige Immobilienmarkt. Der so genannte Housing Affordability Index hat zuletzt gezeigt, dass sich kaum noch ein US-Amerikaner ein neues Haus leisten kann. Sollten nun die Daten des Branchenverbands NAHB sowie die Daten zu den Baubeginnen und den Verkäufen bestehender Häuser eine Entspannung am Immobilienmarkt anzeigen, könnten die Inflationserwartungen weiter nachlassen.

Starke rezessive Tendenzen wären bei fallenden Preisen am US-Immobilienmarkt im Unterschied zu 2008 aber nicht zu erwarten. Denn zum einen sind die Verschuldungsquoten deutlich niedriger, und zum anderen befinden sich Freddie Mac und Fannie Mae seit der Finanzkrise im Besitz der Fed. Und die sitzt hier auf satten Gewinnen.

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2022 05:17 ET (09:17 GMT)