MARKT-AUSBLICK/Börsen am Wendepunkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Den Start ins zweite Halbjahr hatten sich Börsianer anders vorgestellt. Wurden jüngst im DAX noch neue Allzeithochs bejubelt, büßte der Index bis zum Donnerstag in der laufenden Woche rund 5 Prozent ein. Auf europäischer Ebene sah es an den Börsen zum Teil noch schlechter aus. Doch liegt der DAX trotz der rabenschwarzen Woche noch immer seit Jahresbeginn über 11 Prozent im Plus. Die Börsengifte Zinserhöhungen und Rezession - und dies in Kombination - sind erstaunlich locker an ihm abgeprallt.

Doch könnte sich das Blatt nun wenden - möglicherweise bereits in der kommenden Woche. Denn die technische Lage hat sich mit der Talfahrt in der laufenden Woche eingetrübt - es drohen weitere Abgaben. Auch wenn sich eine klare Mehrheit zumindest unter den Privatanlegern in Deutschland zum Pessimismus bekennt, was zunächst gegen weitere Verluste spricht, so sind es aber die institutionellen Anleger, die die Kurse in erster Linie machen.

Und unter diesen werden Fragen lauter, ob DAX & Co nicht doch noch zu viel Speck angesetzt haben. Denn die jüngste Talfahrt ist ausgelöst worden durch Zinsängste angesichts extrem guter Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten in den USA. Offenbar akzeptiert der Aktienmarkt lieber schwache Konjunkturdaten, nur um keine allzu großen Zinsängste aufkommen zu lassen.

Wo liegen die Zinsgipfel?

Zwar dürfte das übergeordnete Thema nach der Höhe der Zinsgipfel auch in der kommenden Woche nicht abschließend beantwortet werden, aber mit den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch könnte man der Wahrheit ein Stückchen näher kommen. Die Volkswirte der Credit Suisse setzen auf einen klaren Rückgang der Kerninflation im Juni auf Monatsebene. Die Jahresrate dürfte sich weiter in Richtung des 2-Prozentziels der US-Notenbank bewegen. Das wären gute Nachrichten für den Aktienmarkt.

Die LBBW geht davon aus, dass der Zinsgipfel in den USA bei 5,5 Prozent und in der Eurozone bei 4 Prozent liegen wird. Eine rückläufige Inflation und schwächere Konjunkturdaten dürften die Notenbanker überzeugen, dass der monetäre Impuls restriktiv genug sei, um die hartnäckig hohe Kerninflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent zu drücken, urteilen die Experten. Diese Sicht der Dinge teilen viele Marktteilnehmer, doch zeigt die extrem negative Marktreaktion auf starke US-Konjunkturdaten in der laufenden Woche, wie verunsichert offenbar viele Börsianer hinsichtlich des Zinsgipfels sind.

Zur unliebsamen Wahrheit zählt aber auch, dass die konjunkturelle Entwicklung kaum abschätzbar ist. Während sich die rezessiven Signale in Deutschland verstärken, räumte nun sogar die Staatsspitze in China ein, dass die Wirtschaft nicht rund laufe und Unterstützung benötige. Diese Stimuli lassen aber bislang auf sich warten. Die Hoffnung, China könne wie schon in der Finanzkrise 2008/09 als Konjunkturlokomotive fungieren, wird herb enttäuscht. Das Durchstarten der Konjunktur nach dem abrupten Ende der harten Corona-Beschränkungen ist in China bislang ausgeblieben. Insofern bleibt abzuwarten, ob der globalen Konjunktur die erhoffte "weiche Landung" glücken wird. Zwar dürfte jede Rezession Wasser auf die Mühlen derer sein, die noch immer Zinssenkungen zum Jahresende erträumen. Doch die jüngst falkenhaften Botschaften von EZB und Federal Reserve sprechen eine andere Sprache. Analysten sprechen bei Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen von Wunschdenken.

Berichtssaison könnte neue Impulse setzen

Die kommende Woche liefert mit der langsam beginnenden Berichtssaison der Unternehmen einen weiteren Impulsgeber. Lief das erste Quartal bei den Unternehmen noch erstaunlich positiv, dürfte das zweite Quartal nun aber schlechtere Ergebnisse zu Tage fördern. Die ganz großen Namen machen sich in der kommenden Woche noch relativ rar, aber mit About You am Mittwoch in Deutschland und Pepsico am Donnerstag in den USA könnten Anleger neue Einblicke über die Entwicklung des privaten Konsums gewinnen. Denn das Jahr ist inflationsbedingt durch Reallohnverluste gekennzeichnet. Je lockerer das Geld der Verbraucher sitzt, desto besser für Konjunktur und Börse. Richtig spannend wird es aber dann am Freitag, wenn sich die US-Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup in die Bücher schauen lassen. Steigende Zinsen sind für Banken kein schlechtes Omen.

July 07, 2023