MARKT-AUSBLICK/Börsen auf der Suche nach neuen Signalen

Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Den Börsen ist zuletzt die Puste ausgegangen. Eine starke wirtschaftliche Erholung ab dem Frühjahr ist in den Kursen fest eingepreist. Eine überraschend gut laufende Berichtssaison hat ihr Übriges getan, um die Stimmung zu stützen. Die Märkte warten nun auf neue Impulse. Positiver Art wären sie, wenn etwa das geplante Konjunkturprogramm in den USA in voller Höhe verabschiedet würde. Ein Problem für den Markt wäre dagegen etwa ein plötzlicher starker Inflationsanstieg.

Der DAX handelt nun bereits seit Wochen um die Marke von 14.000 Punkten und damit nur leicht unter dem Allzeithoch. Die hohen Bewertungen werden begründet mit der Erwartung einer starken wirtschaftlichen Erholung ab dem Frühjahr. Die in der kommenden Wochen anstehenden Konjunkturdaten aus Europa und den USA sollten derweil unterstreichen, dass sich die Wirtschaft trotz der Lockdowns vergleichsweise wacker schlägt. Im Verarbeitenden Gewerbe stehen die Zeichen weiter auf Wachstum und im Service-Bereich ist zumindest eine Stabilisierung erkennbar.

US-Konjunkturprogramm könnte Wirtschaft überhitzen

Auch die Berichtssaison für das vierte Quartal läuft besser als gedacht. Aber das ist ebenfalls in der Zwischenzeit eingepreist. Was könnte die Börsen weiter nach oben treiben? Ein Kandidat ist das geplante 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturprogramm der neuen US-Regierung. Sollte dieses in voller Höhe verabschiedet werden, wovon jedoch bislang nur die wenigsten Beobachter ausgehen, könnte dieses einen mächtigen Wachstumsschub auslösen, entspricht dieses doch fast 10 Prozent des US-BIPs.

Allerdings ist das Paket nicht ohne Risiken. Der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers hat vor einer Überhitzung und einem starken Inflationsanstieg gewarnt. Nach Jahren niedriger Preissteigerungen erscheinen die Sorgen überzogen. Die Kombination aus Nachholeffekten, einem geringeren Angebot sowie geldpolitischer und fiskalischer Stimuli könnten dies aber ändern. Das Thema ist jedenfalls am Markt angekommen in Form einer deutlichen Versteilerung der US-Zinskurve. Die Rendite der 30-jährigen US-Treasuries notierte zeitweise bereits über 2 Prozent.

Steigende Inflation würde Zentralbanken vor Dilemma stellen

Steigende Inflationszahlen würden die Notenbanken vor ein Dilemma stellen. Gehen sie gegen den Preisanstieg vor, könnte dies die Stabilität von Wirtschaft, Finanzmärkten und überschuldeten Staaten gefährden. Ignorieren sie die steigende Inflation würde dies ihre Glaubwürdigkeit untergraben - und dies gerade in den einkommensschwächeren Bevölkerungsteilen, die im besonderen Maße unter steigenden Preisen leiden, und von der Börsenrally der vergangenen Jahre nicht profitiert haben. Das Thema könnte also schnell politisch explosiv werden.

Während Deflation für die Börsen grundsätzlich schädlich ist, trifft das ab einem gewissen Grad auch auf Inflation zu. Die hohen Bewertungen an den Börsen werden vor allem dadurch gerechtfertigt, dass die Dividendenrendite noch immer deutlich über dem Renditeniveau an den Anleihemärkten liegt. Bei steigender Inflation würden aber auch die Renditen steigen. Die Zentralbanken könnten zwar durch Anleihekäufe den Renditeanstieg begrenzen, aber auch ein Anstieg der Güterpreisinflation würde an den Börsen nicht einfach vorüberziehen und höhere Risikoprämien bedingen.

Geldmenge M1 sollten Aktien zunächst weiter stützen

Für die Aktienbären ist es nach Einschätzung der Commerzbank nur noch eine Frage der Zeit, bis die EZB, die US-Notenbank und die Bank of China sich zunehmend mit aufkommenden Inflationsgefahren auseinandersetzen müssen. "Wir gehen davon aus, dass das weltweit starke Wachstum der Geldmenge M1 dazu beitragen wird, dass der DAX im ersten Halbjahr über 15.000 Punkte steigt. Für das zweite Halbjahr erwarten wir dann jedoch eine Konsolidierung, da die Aktienmärkte zunehmend weniger Rückenwind von der Geld- und Fiskalpolitik bekommen werden", heißt es.

Letztlich wird für die Aktienmärkte entscheidend sein, wie stark und wie schnell die Inflation anzieht, und ob es sich dabei um ein nachhaltiges Phänomen handelt. Angesichts der hohen Bewertungen dürften die Börsen jedenfalls empfindlich reagieren auf weiter steigende Renditen. Ein echter Absturz an den Börsen ist aber nur schwer vorstellbar. Zum einen gehen nur die wenigsten Beobachter von einer Rückkehr der Inflation wie in den 70er-Jahren aus. Zum anderen sind auch keine echten Anlagealternativen in Sicht. Cash bietet einen noch geringeren Inflationsschutz.

February 12, 2021 06:45 ET (11:45 GMT)