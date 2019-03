MARKT-AUSBLICK/Börsen nach oben weiter gedeckelt

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch in der kommenden Woche dürfte es volatil seitwärts zugehen an den Börsen. Die Konjunktursorgen sowie die Unsicherheiten über den Brexit halten weiter einen Deckel über den Märkten. Am wahrscheinlichsten ist weiterhin, dass sich London und Brüssel letztlich auf eine deutliche Fristverlängerung für den Austritt Großbritanniens aus der EU einigen werden. Das würde erst einmal eine Erleichterungsrally an den Märkten auslösen. Eine Befreiungsschlag wäre es wohl nicht. Dafür müssten zunächst die Rezessionsängste verschwinden.

Auch wenn bei den Probeabstimmungen im britischen Unterhaus keine der vorgelegten Optionen eine Mehrheit gefunden hat, so haben sie doch deutlich gemacht, dass die Parlamentarier kein Interesse an einem harten Brexit haben. Dieser kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, könnten doch Fehlkalkulationen der einzelnen Beteiligten dazu führen, dass es quasi zu einem "Brexit per Unfall" kommt. Die Märkte sind auf einen solchen in keiner Weise vorbereitet, wie die nach wie vor erstaunliche Stärke des Pfunds - trotz aller Unsicherheiten und Kehrtwendungen - eindrucksvoll illustriert. Entsprechend massiv wären die Verwerfungen an den Märkten, sollte es doch dazu kommen.

Zweifel an der Aussagekraft der inversen Zinskurve

Mit den Alternativen können die Börsen gut leben. Sollte das zwischen London und Brüssel erzielte Brexit-Abkommen doch noch wider Erwarten vom Unterhaus verabschiedet werden, würde dies eine Erleichterungsrally an den Börsen auslösen, genauso wie eine solche zu erwarten wäre, sollte es in letzter Sekunde zu einer längeren Verschiebung des Austrittstermins kommen oder - was ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann - wenn die britische Regierung den Artikel 50 zurückzieht und es vorzieht, in der EU zu verbleiben. Diese Möglichkeit hat der Europäische Gerichtshof Großbritannien eingeräumt.

Aber selbst diese Positivszenarien werden keinen Befreiungsschlag für die Börsen darstellen. Dazu müsste zunächst das grassierende Rezessionsfieber aus den Märkten verschwinden. Hauptdiskussionspunkt ist die inverse Struktur der US-Zinskurve: Die Rendite der dreimonatigen Staatsanleihen notiert über der der zehnjährigen Treasurys. In der Vergangenheit sind inverse Kurven Rezessionen immer vorausgegangen und werden daher stark beachtet. Kritiker merken allerdings an, dass die Kurve wegen der massiven Manipulationen durch die Wertpapierkäufe der Zentralbanken der vergangenen Jahre nicht mehr die gleiche Aussagekraft wie früher besitzt.

Revisionsbedarf nach unten bei den Unternehmensgewinnen

Die Anleger werden sich daher weiter auf die einlaufenden Wirtschaftsdaten konzentrieren. Mit den US-Einzelhandelsumsätzen, dem US-ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe dem US-Arbeitsmarktbericht für den Monat März und der deutschen Industrieproduktion für Februar stehen hochkarätige Zahlen zur Veröffentlichung in der kommenden Woche an. Nach Einschätzung der Commerzbank sollten die US-Daten eine Wachstumsdelle im ersten Quartal andeuten, aber keine Rezession. Nach der schwachen Vormonatslesung rechnen die Analysten zudem mit einer leichten Erholung der deutschen Industrieproduktion.

Die Daten haben also eventuell durchaus das Zeug, die Wachstumssorgen am Markt etwas zu besänftigen. Aber auch dann werden die Anleger angesichts schwacher Unternehmensausblicke zunächst vorsichtig agieren. Die jüngsten Gewinnwarnungen von Infineon und Osram, obgleich nicht ganz unerwartet, haben die Börsianer auf dem falschen Fuß erwischt. Das haben die heftigen Kursreaktionen deutlich gezeigt. Die Commerzbank sieht weiter Revisionsbedarf nach unten bei den Gewinnschätzungen der Unternehmens-Analysten. Für einen Börsen-Ausbruch nach oben fehlt noch der nötige Treibstoff.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2019 06:19 ET (10:19 GMT)