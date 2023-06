MARKT-AUSBLICK/DAX auf dem Weg zu neuen Allzeithochs

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen haben die Sitzungen der US-Notenbank sowie der EZB gut weggesteckt. Die Botschaften sind zwar etwas falkenhafter ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Das tut der guten Stimmung unter Anlegern aber keinen Abbruch. Diese setzen unter anderem darauf, dass die chinesische Zentralbank schon bald ihre Leitzinsen senken wird, um die abflauende Wirtschaft im Reich der Mitte zu stützen. Das sollte ausreichen, um den DAX auf anhaltend neue Allzeithochs zu hieven. Zwar werden die massiven Zinserhöhungen von Fed und EZB zunehmend zum Problem für die hiesige Wirtschaft - das sollte aber erst in einigen Monaten zum echten Problem für die Märkte werden.

Die US-Notenbank hat zwar wie erwartet im Juni eine zinspolitische Pause eingelegt, der zugleich mit der Entscheidung veröffentlichte Zinsausblick legt aber zwei weitere Zinserhöhungen von je 25 Basispunkten (Bp) bis Jahresende nahe. Daneben erklärte Fed-Präsident Jerome Powell, dass Zinssenkungen in diesem Jahr "keineswegs wahrscheinlich" seien, er sieht sie "in ein paar Jahren", und betonte zugleich die nur langsamen Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung. Derweil hat die EZB die Zinsen erwartungsgemäß um 25 Bp erhöht, EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat aber daneben eine weitere Erhöhung für Juli praktisch vorangekündigt - es könnten auch mehr werden.

Dienstleistungssektor hält europäische Wirtschaft über Wasser

Die massiven Zinserhöhungen der vergangenen Monate werden früher oder später spürbar in der Wirtschaft ankommen. In der kommenden Woche dürften die europäischen Einkaufsmanagerindizes für Juni erneut zeigen, dass sich das verarbeitende Gewerbe bereits tief im rezessiven Bereich bewegt. Spannender ist die Entwicklung bei den Dienstleistungen, die zuletzt Schlimmeres für die europäische Wirtschaft verhindert hat: Hier erwartet die Commerzbank, dass der Index weiter abrutscht auf 54 nach zuvor 55,1. "Der Rückgang des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsektor im Euroraum im Mai dürfte kein Ausreißer gewesen sein", so die Analysten.

Vielmehr sieht die Commerzbank eine mögliche Trendwende: Zum einen habe die EZB seit Mitte 2022 ihre Leitzinsen massiv um 400 Basispunkte angehoben. Dies sollte die Binnennachfrage allmählich bremsen. Dies dürfte auch kaum durch eine stärkere Auslandsnachfrage kompensiert werden. Denn auch alle anderen westlichen Notenbanken hätten ihre Geldpolitik spürbar gestrafft, und die Aufwertung des Euro habe die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Euroraum verschlechtert. Früher oder später sollte sich das auch in den Unternehmensgewinnen bemerkbar machen, was für Gegenwind an den Aktienmärkten sorgen sollte.

Dass der DAX dennoch in den kommenden Tagen bzw. Wochen auf neue Allzeithochs klettern dürfte, liegt vor allem an der chinesischen Geldpolitik. Denn Peking fährt einen anderen Kurs als den der westlichen Industrieländer angesichts der Schwäche der eigenen Wirtschaft. Die dortige Notenbank senkt immer mehr Zinssätze aus der zweiten Reihe. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Leitzinsen bald folgen werden. Aktuell wurde die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) auf 2,65 Prozent von 2,75 Prozent gesenkt. Anfang der Woche war schon ein anderer Satz gesenkt worden. Am Markt geht man davon aus, dass die Notenbank am Dienstag auch die Loan Prime Rate (LPR) senken wird, was an den Börsen für gute Laune sorgen wird.

Börsianer wollen an weiche Landung glauben

Diese dürfte aber im Verlauf des zweiten Halbjahrs abflauen. Die Deutsche Bank ist der Meinung, dass die USA erstmalig seit mindestens vier Dekaden auf einen künstlich induzierten Boom-Bust-Zyklus zusteuert. "Die Inflation, die wir sehen, ist in der Hauptsache die Folge einer expansiven Fiskal- und Geldpolitik, und die aggressiven geldpolitischen Maßnahmen, die nötig sind, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, werden nun implementiert", heißt es. Die Vermeidung einer "harten Landung" wäre historisch einmalig, geben sich die Analysten skeptisch über die Erfolgsaussichten eines solchen Vorhabens.

Aber zunächst ist Partytime an den Börsen angesagt. Der DAX ist am Freitag auf ein neues Allzeithoch bei 16.367 gestiegen - weitere werden folgen. Die Hausse nährt die Hausse. Die Rekordstimmung könnte eine Weile andauern, denn wie die Rabobank anmerkt, "wollen" die Finanzmärkte den Projektionen der Zentralbanken glauben, dass ihre Geldpolitik auf eine weiche Landung hinausläuft. Nur so könnten die jüngsten Kursbewegungen an den Märkten erklärt werden, heißt es. Börsianer sind Berufsoptimisten. Zu Recht, denn Realitätschecks stehen nur selten an, und wenn es doch einmal knallt, stehen die Zentralbanken bereit und öffnen die Liquiditätsschleusen.

