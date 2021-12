MARKT-AUSBLICK/DAX bewahrt sich Chancen nach oben

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die geldpolitische Wende ist eingeleitet. Die US-Notenbank wird bis März ihre Wertpapierkäufe einstellen und will ab Mitte kommenden Jahres damit beginn, die Leitzinsen schrittweise anzuheben. Auch wenn die geldpolitische Verschärfung der EZB wesentlich moderater ausfällt - auch 2022 sind keine Zinserhöhungen zu erwarten -, so neigt sich doch auch in Europa die lockerste Phase der Geldpolitik dem Ende entgegen. Für die Börsen sind das nicht unbedingt negative Nachrichten, wenn auch die Volatilität hoch bleiben dürfte.

Die Aktienmärkte schwanken zwischen Erleichterung und Unsicherheit. Erleichterung darüber, dass die geldpolitische Wende vollzogen ist, von einer echten Verschärfung aber keine Rede sein kann. Denn auch in Zukunft wird die Realverzinsung an den Anleihemärkten klar negativ bleiben, was Anleger weiter in Realwerte, unter anderem Aktien, treiben wird. Der Regimewechsel der Notenbanken sorgt derweil für Unsicherheit, die sich allerdings als kurzfristig erweisen sollte.

US-Zinserhöhungsen stecken die Märkte gut weg

In einer aktuellen Studie hat die Deutsche Bank die Reaktion verschiedener Vermögensklassen in der Vergangenheit auf steigende US-Leitzinsen analysiert. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass im ersten Jahr nach der ersten Zinserhöhung die Wirtschaft weiter wächst. Auch zieht die Inflation weiter an und auch an den Börsen geht es mit den Kursen weiter nach oben, während die Zinskurve zunehmend verflacht. Erst im zweiten Jahr kommt es dann typischerweise zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, an den Aktienmärkten kommt die Aufwärtsbewegung zum Stillstand.

Das größte Risiko für die Finanzmärkte ist übergeordnet eine Fehleinschätzung der Inflationsgefahren durch die Zentralbanken. Denn sollte sich die Inflation im kommenden Jahr nicht wie erwartet stabilisieren, oder der Preisdruck sogar noch erheblich zunehmen, würde dies die Notenbanken in eine Vollbremsung zwingen mit den entsprechenden Auswirkungen an den Finanzmärkten. Die Frage wird sich aber erst im Verlauf des kommenden Jahres beantworten lassen.

Weitgehend seinen Schrecken verloren für die Börsen hat derweil Omikron. Anleger gehen zumindest aktuell nicht von flächendeckenden Lockdowns aus, wie diese im vergangenen Winter der Fall gewesen waren. Soweit bekannt, sind die Krankheitsverläufe der an Omikron-Infizierten vergleichsweise milde und in vielen Ländern ist die Auffrischungskampagne bei den Impfungen im vollen Gange. Noch ist allerdings unklar, wie hart die anstehende fünfte Pandemie-Welle Deutschland treffen wird.

Jahreszeit spricht für Window-Dressing

Die Gemengenlage und die Jahreszeit sprechen dafür, dass der DAX bald wieder einen frischen Anlauf Richtung 16.000 Punkte nehmen wird. Das Geschäft wird sich mit den nahenden Weihnachtstagen und dem anstehenden Jahreswechsel erfahrungsgemäß zunehmend ausdünnen, wichtige Ereignisse stehen nicht mehr an - ein gutes Umfeld für Windowdressing. Institutionelle Anleger dürften die kommenden Tage dazu nutzen mit vergleichsweise geringem Aufwand die Börsen nach oben zu pflegen, um ihre Portfolios besser aussehen zu lassen.

Einen möglichen "schwarzen Schwan" gibt es doch noch in den kommenden Tagen in Form der Ukraine. Sollte Russland tatsächlich in dem Nachbarland einmaschieren, würde dies die Energiepreise massiv nach oben treiben und erhebliche Verwerfungen an den Märkten auslösen. Dieses Risiko wird bislang an den Börsen vollkommen ausgeblendet. Der Hauptgrund dafür dürfte sein, dass sich russische Truppenaufmärsche in der Gegend in der Vergangenheit als Säbelrasseln erwiesen hatten. Hoffen wir, dass es auch dieses Mal so sein wird.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2021 08:07 ET (13:07 GMT)