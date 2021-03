MARKT-AUSBLICK/Deutsche Aktien vor letzter großer Hürde

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Fast 1.500 Punkte hat der DAX seit dem Zwischentief Ende Januar gewonnen. Und ein Ende der Hausse ist nicht in Sicht. Allerdings könnte die Luft vorübergehend dünner werden, vor allem falls die Renditen weiter steigen. Außerdem steht der deutsche Aktienmarkt aus technischer Sicht nun vor einem letzten starken Chart-Widerstand und zwar dem Allzeithoch im KDAX. Das ist der DAX ohne Dividenden, der deshalb als reiner Kurs-Index deutlich besser mit anderen Indizes wie dem S&P-500 vergleichbar ist als der "normale" DAX-Performance-Index, der die Dividenden enthält.

Im Unterschied zum DAX-Performance-Index hat der KDAX noch keinen neuen Rekordstand erreicht. Dieser stammt vom 23. Januar 2018 und steht bei 6.443,75 Punkte. Am Donnerstag kam der KDAX diesem Stand bis auf knapp ein Prozent nahe, als er vorübergehend bis auf 6.385,17 Punkte stieg.

Besonders interessant aus Sicht der technischen Analyse ist dabei, dass der KDAX in mehreren Versuchen seit dem Jahr 2000 die 6.000er Marke zwar immer wieder vorübergehend überwinden konnte, aber nie deutlich und nie nachhaltig. Ein Anstieg auf neue Rekordstände könnte von daher eine Phase völliger Neubewertung einleiten. Er käme einem Investmentkaufsignal gleich, das dann ein erstes mittelfristiges Potenzial von mindestens 10 Prozent aufweisen würde. Im "normalen" DAX wäre dann die 15.000er Marke kein Thema, und die 16.000er Marke wohl auch nicht. Ganz ähnlich wie im KDAX ist übrigens die Lage im Stoxx-600.

Der Dollar könnte die nächste DAX-Aufwärtswelle einleiten

Zunächst könnte der Widerstand am KDAX-Rekordhoch den Aufschwung am deutschen Aktienmarkt aber erst einmal bremsen, auch weil der DAX nach 1.500 Punkten Plus nun wieder überkaufte Strukturen aufweist. Mit steigenden Renditen wird der Markt derweil wohl leben müssen, auch wenn der zuletzt wieder deutlich gefallene Ölpreis den Rentenmärkten eine Atempause verschaffen könnte. Aber auch steigende Renditen sollten den Markt nicht nachhaltig bremsen, solange die Realrenditen nicht deutlich ins Plus gehen.

Dass die Renditen in den USA deutlich schneller gestiegen sind, hat der Dollar voraussichtlich noch nicht wirklich eingepreist. Normalerweise folgt der Dollar dem Rendite-Spread mit Verzögerung. Ein steigender Dollar könnte somit die nächste Aufwärtswelle des DAX mit seinen vielen exportorientierten Werten einleiten.

Daneben könnte der DAX zusätzlich von Umschichtungen aus US-Technologiewerten profitieren. Deren jüngste unterdurchschnittliche Entwicklung dürfte sich fortsetzen. Nach der starken Outperformance mit der Beschleunigungsphase während der Corona-Pandemie setzen sich die Kurse nun mit den fortschreitenden Impfungen in den USA. Die grundlegende Frage ist, ob es gerechtfertigt ist, dass Apple mehr wert ist als der gesamte DAX. Anleger, die hier auf Nein drücken, könnten mit Umschichtungen aus US-Technologietiteln den DAX noch zusätzlich antreiben.

Corona von Gipfel zu Gipfel - entscheidet immer noch die Inzidenz?

Die große Frage für die kommende Woche ist laut Commerzbank, ob sich die Politiker beim Corona-Gipfel am Montag weiter auf die 7-Tage-Inzidenz konzentrieren oder das Infektionsgeschehen auf Basis mehrerer Indikatoren bewerten werden. Schließlich hätten die täglichen Todeszahlen zuletzt trotz steigender Inzidenzen nicht mehr zugenommen, möglicherweise weil die Impfungen bereits wirkten.

Äußerungen des Regierungssprechers deuteten zwar darauf hin, dass sich die Kanzlerin weiter vor allem an der Inzidenz orientieren werde. Sie dürfte auf die am 3. März gefassten Beschlüsse verweisen, die vorsehen, die jüngsten Lockerungen rückgängig zu machen, wenn die Inzidenz auf über 100 steigt.

Auf der anderen Seite spürten aber viele Ministerpräsidenten den steigenden Unmut in der Bevölkerung und der Wirtschaft. Die CDU verliere auch deshalb an Zustimmung bei den Wählern, so die Commerzbank weiter. Das könne dagegen sprechen, dass Bund und Länder am Montag die bisherigen vorsichtigen Lockerungen rückgängig machen werden.

Auf der Konjunkturseite ist es wie meistens in der Woche nach der Fed-Sitzung eher ruhig. Im Blick steht vor allem die Stimmung unter den Einkaufsmanagern, und zwar dies- und jenseits des Atlantiks. Zum Wochenausklang könnte der Ifo-Geschäftsklimaindex die Stimmung auch an den Märkten beeinflussen. Und bei der Berichtssaison treten neben ergänzenden Zahlen mehr und mehr die Ausblicke in den Vordergrund.

