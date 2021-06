MARKT-AUSBLICK/Die 16.000er-Marke im DAX dürfte bald fallen

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen haben die geldpolitischen Sitzungen von EZB und US-Notenbank gut überstanden. Während die EZB wie erwartet einen sehr taubenhaften Ton angeschlagen hat, ist es der Fed gelungen, falkenhafter zu klingen, ohne dabei die Anleger zu sehr zu verschrecken. Damit spricht zunächst nichts gegen steigende Kurse angesichts der abklingenden Pandemie und einer anziehenden Wirtschaft. Der DAX dürfte bald auf 16.000 Punkten steigen.

Die US-Notenbank lieferte zwar kein unmittelbares Signal für eine Reduzierung der Wertpapierkäufe, hat Anleger aber auf eine straffere Gangart in Zukunft und höhere Leitzinsen ab 2023 vorbereitet. Damit scheint sie aus Börsensicht die richtige Balance gefunden zu haben. Die Marktreaktion war vielsagend: Nach einem ersten Ausverkauf am Anleihemarkt erholte sich dieser wieder rasch. Die Renditen bewegen sich nun wieder auf einem ähnlichen Niveau wie zuvor.

Dollar-Aufwertung drückt auf Rohstoffpreise

Jim Reid, Stratege der Deutschen Bank, sprach von einem beeindruckenden Comeback am Anleihemarkt. Angesichts der Tatsache, dass die Wirtschaftsdaten weiter einen steigenden Preisdruck indizierten, stelle die Marktreaktion einen Vertrauensbeweis in die US-Notenbank dar. Anleger vertrauten offenbar darauf, dass es der Fed gelingen werde, die steigende Inflation unter Kontrolle zu halten. Ob die Anleger damit Recht behalten, wird erst die Zukunft zeigen.

Aus Marktsicht hatte die Fed-Entscheidung den positiven Nebeneffekt, dass der Dollar in Folge aufwertete. Gerade für DAX-Anleger ist dies günstig, stärkt ein schwacher Euro doch die hiesige Exportindustrie. Daneben drückt ein fester Dollar auf die Rohstoffpreise, die ja in der US-Währung abgerechnet werden. Dadurch sollte nach Einschätzung von CMC der gerade aufkommende Inflationsdruck wieder nachlassen. "Damit könnten sich die Fed und später auch die Europäische Zentralbank mit der Zinswende die Zeit lassen, die der Markt braucht, um sich anzupassen", heißt es.

Das Umfeld bleibt günstig für Aktien

Hinzu kommt, dass China angekündigt hat, Teile der strategischen Rohstoffreserven freizugeben, um auf diesem Weg den stark gestiegen Metallpreisen einen Dämpfer zu versetzen. Damit stehen die Chancen auf baldige neue Rekordhochs an den Börsen gut. "Starke Konjunkturdaten, das Auslaufen der Lockdowns, stetige Fortschritte bei den Impfungen und Hoffnungen auf ein neues Infrastrukturprogramm in den USA dürften die Kurse stützen", ist die Commerzbank überzeugt.

Neue Wirtschaftsdaten in der kommenden Woche sollten diese Einschätzung bestätigen. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Einkaufsmanagerindizes für Juni zeigen werden, die Wirtschaft im Euroraum habe wieder deutlich an Fahrt gewonnen. Im Fokus werden auch die Preiskomponenten der Indizes stehen. Denn weiterhin müssen wohl nahezu alle Unternehmen mehr für ihre Vorprodukte bezahlen, und immer mehr von ihnen geben dies an ihre Kunden weiter.

Virusmutationen mittelfristig ein Risiko

Der Aufschwung am Aktienmarkt steht keinesfalls am Ende, glaubt die DZ Bank. Nach dem Kurstaucher im März 2020 und dem absehbaren Ende der wirtschaftlichen Rezession befinde sich der Aufschwung am Aktienmarkt noch in einer frühen Phase. Bis zur nächsten Krise, die hoffentlich noch viele Jahre auf sich warten lassen werde, würden die Unternehmen ihre Gewinne steigern können. "Der Grundstein für weitere gute Aktienjahre wäre damit gelegt", heißt es. Die DZ Bank erwartet den DAX zur Mitte des kommenden Jahres bei 16.500 Punkten.

Als größtes Risiko für die konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten nennt Donner & Reuschel mögliche Rückschläge beim Verlauf der Corona-Pandemie, insbesondere aufgrund von Virusvarianten. Ein Beispiel dafür sei die aktuelle Entwicklung in Großbritannien, wo aufgrund erneut zunehmender Neuinfektionen trotz hoher Impfniveaus für Mitte Juni vorgesehene Lockerungen um vier Wochen verschoben wurden. Mutationen sind in der Tat eine große Gefahr für die Märkte, wohl aber nicht mit Blick auf die kommenden Wochen.

