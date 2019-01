MARKT-AUSBLICK/Die Handelsgespräche werden es nicht richten

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach dem massiven Ausverkauf an den Börsen lechzen die Anleger nach positiven Nachrichten. Sie setzen nun auf einen konstruktiven Verlauf der in der kommenden Woche beginnenden Handelsgespräche zwischen den USA und China in Peking. Marktstützende Meldungen sind hier natürlich möglich, ein echter Durchbruch aber unwahrscheinlich. Das spricht gegen eine nachhaltige Erholung an den Börsen, insbesondere angesichts sich weiter eintrübender Konjunktursignale.

Die Gräben zwischen den USA und China im Handelsstreit sind in der Zwischenzeit so tief, dass ein schnelles Überwinden des Konflikts unwahrscheinlich ist. Wie die Commerzbank in einer jüngeren Studie ausführte, ist das Grundübel aus US-Sicht der unvollständige Übergang Chinas zu einer Marktwirtschaft. So werfen die USA China forcierten Technologietransfer vor. Auch werde intellektuelles Eigentum nicht ausreichend geschützt und die heimischen Industrien durch Subventionen und Handelsbarrieren bevorzugt.

Echte Marktwirtschaft würde an Grundfesten des Staates rütteln

Eine wirkliche Marktwirtschaft ist laut der Commerzbank kaum mit dem Selbstverständnis der chinesischen Führung vereinbar und würde an den Grundfesten des Staates rütteln. Schließlich gehöre es zu den obersten Zielen, die politische und wirtschaftliche Stabilität Chinas unter Führung der kommunistischen Partei sicherzustellen. Und hierfür seien nach ihrer Auffassung eine starke Zentralregierung, mächtige Staatsunternehmen und eine weitsichtige Industriepolitik und damit umfangreiche staatliche Eingriffe notwendig.

Die USA scheinen China zunehmend als strategischen Gegner zu sehen. China will bis 2025 weltweit die Führung in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Robotik innehaben und fordert damit die USA direkt heraus. Es ist wahrscheinlich, dass Washington den Zugang der Chinesen zu US-Hochtechnologien, etwa durch Übernahmen, weiter eingrenzen wird. Zugleich schränken die USA den Marktzugang für chinesische Technologie zunehmend ein, wie das Beispiel Huawei, führend im Bereich 5G-Kommunikationstechnologien, zeigt.

Auch die US-Wirtschaft scheint nun zu schwächeln

Trostpflaster für die Finanzmärkte bei den nun anstehenden Gesprächen sind sicherlich drin. So könnte etwa China geloben, sich zukünftig stärker für den Schutz intellektuellen Eigentums einzusetzen und den Marktzugang für gewisse Produkte zu erweitern, oder sich verpflichten, gewisse US-Waren verstärkt zu importieren. Washington könnte daraufhin von der drohenden Einführung neuer Strafzölle erst einmal absehen. Die weltweiten Börsen würde es erfreuen. Mehr als technische Gegenbewegungen sind aber unwahrscheinlich.

Dafür sprechen auch die weiter aufziehenden Wolken am Konjunkturhimmel. Bislang schwächelten vor allem China und Europa. Nun scheint es aber auch in den USA nicht mehr ganz so rund zu laufen. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe brach im Dezember regelrecht ein auf 54,1 von 59,3 Punkten. Bei den Subkomponenten ging es für den Auftragseingang sogar noch stärker nach unten. Es wird befürchtet, dass der Handelskonflikt nun auch stärker die US-Wirtschaft belastet.

US-Zinskurve fast invers - ein Warnsignal

Im vergangenen Jahr profitierte die US-Wirtschaft noch von massiven Steuersenkungen. Dieser Sondereffekt läuft 2019 aus. Allerdings geht praktisch kein Ökonom davon aus, dass die US-Wirtschaft im laufenden Jahr in eine Rezession abrutschen könnte. Nicht ganz so optimistisch scheint die US-Zinskurve zu sein. Die Zinsdifferenz zwischen zehn- und zweijährigen US-Staatsanleihen ist auf 18 Basispunkte geschrumpft und damit fast invers - ein in der Vergangenheit recht sicherer Indikator für eine bevorstehende Rezession.

Was könnte nun eine nachhaltige Erholung an den Börsen in Gang setzen? Zum einen könnte sich die jüngste weltweite Konjunkturschwäche als vorübergehend erweisen, was eine massive Erleichterungsrally an den Aktienmärkten auslösen würde. Zum anderen könnte die US-Notenbank kalte Füße bekommen und geldpolitisch auf expansiv von restriktiv drehen. Eine alte Börsenweisheit besagt: Es ist Zeit für die Anleger, ihre Panik abzulegen, wenn die Zentralbanken in diese verfallen.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2019 07:18 ET (12:18 GMT)