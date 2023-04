MARKT-AUSBLICK/Europa in der Pole Position

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konsolidierung an den Aktienmärkten dürfte sich in der kommenden Woche erst einmal noch hinziehen. Dabei dürfte Europa das erreichte hohe Niveau aber mehr oder weniger verteidigen, ein weiterer deutlicher Rückschlag wie Mitte März gilt als unwahrscheinlich. Die europäischen Börsen dürften in der Pole Position bleiben. Damit stehen die Chancen gut, dass DAX und Euro-Stoxx-50 die Konsolidierung schneller nach oben verlassen als die Leitindizes in den USA.

Im Unterschied zu den US-Börsen gelten die europäischen Börsen als günstig bewertet. Die akkumulierten Gewinnschätzungen für den DAX liegen bei etwa 1.320 Index-Punkten, damit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,8. Der Euro-Stoxx-50 ist nicht viel teurer. Der S&P-500 ist dagegen vergleichsweise teuer, hier liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp 18.

Damit rückt nun die Berichtssaison in den Blick. Analysten erwarten für die Konzerne des breiten Stoxx-600-Index ein Gewinnwachstum von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Ulrich Stephan von der Deutschen Bank sagt. Die Prognose für das Umsatzwachstum des Index betrage lediglich 1,9 Prozent, damit sollten die Margen leicht ausgeweitet worden sein. Das stärkste Gewinnplus werde für Finanzinstitute mit 36,1 Prozent, für Versorger mit 14,9 Prozent und für Technologieunternehmen mit 14,0 Prozent erwartet. Am schlechtesten dürften die Sektoren der Immobilien und Grundstoffe abschneiden; für sie werde ein Minus von 16,5 und 52,3 Prozent vorausgesagt.

Der Anlagestratege der Deutschen Bank sieht zudem gute Chancen, dass die Stoxx-600-Unternehmen bei den Gewinnen positiv überraschen. Denn die Kojunkturindikatoren seien im ersten Quartal weltweit robuster ausgefallen als erwartet.

Keine Angst vor der Rezession

Und in Europa ist das immer noch so, auch das spricht für eine anhaltende Outperformance. Besonders in Südeuropa haben die jüngsten Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungsbereich die Erwartungen deutlich übertroffen und zeigen klar auf Expansion. Spanien und Italien profitierten offensichtlich von der Wiederbelebung des Tourismus-Geschäfts, sagt Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. In einem rezessiven Umfeld werde aber zuerst an Urlaubsreisen gespart und zuletzt an Lebensmitteln. "Zumindest ganz unmittelbar geschieht in Spanien das Gegenteil von dem, was erwartet wird", so der Wellenreiter-Marktanalyst. Und in Deutschland haben zuletzt auch die Auftragseingänge mit einem Plus von 4,8 Prozent positiv überrascht. Offensichtlich hellt sich die wirtschaftliche Lage hierzulande ebenfalls eher auf als dass sie sich eintrübt.

Viel negativer zeigt sich allerdings die Situation in den USA. Hier rutschte der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe zuletzt unter die Marke von 50, die Expansion von Kontraktion trennt. Auch der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe hat stark enttäuscht und lag zuletzt nur noch knapp über 50. Damit nehmen die Rezessionsgefahren stark zu. Bären wie Mike Wilson von Morgan Stanley warnen deshalb vor noch einmal deutlich fallenden Aktienkursen. Das dürfte übertrieben sein, denn wenn die Rezession erst einmal da ist, haben die Märkte das Schlimmste meist schon hinter sich. Die Marktteilnehmer schauen dann für gewöhnlich durch die Rezession hindurch auf den kommenden Aufschwung, und die Zinssenkungserwartungen stützen die Stimmung und die Kurse dann meistens schon nachhaltig. Erste Profiteure sind dann Frühzykliker wie die Chemiewerte.

Dividendensaison stützt zusätzlich - aber Konsolidierung noch nicht durch

Zusätzlich gestützt werden sollte der DAX von der Dividendensaison. Die Dividendenrendite im DAX ist mit über 3 Prozent vergleichsweise hoch. Die DZ Bank erwartet mit Blick auf die 100 größten deutschen Unternehmen eine Rekordausschüttung von 62 Milliarden Euro. Der bisherige Höchststand war für 2021 mit 56,5 Milliarden erzielt worden. Den Löwenanteil der Dividendenzahlungen steuert laut DZ erneut die Automobilbranche mit 28 Prozent bei. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Industriesektor mit knapp 15 und die Versicherungsbranche mit 12 Prozent. "Dividenden-König" sei wie im vergangenen Jahr die Mercedes Benz Group mit einer Ausschüttung in Höhe von 5,6 Milliarden Euro.

Dass die Konsolidierung trotz aller beschriebenen positiven Faktoren noch anhalten sollte, liegt an der technischen Verfassung der Märkte. Diese haben zwar ihre Baisse-Trends beendet, in den jüngsten von der Bankenkrise verstärkten Rückschlägen haben sie aber auch die mittelfristigen Aufwärtstrends zur Seite verlassen. Der Dienstag mit dem marginalen neuen Jahreshoch und dem anschließenden Rücksetzer war auf kurze Sicht eine klare Ansage nach dem Motto: "Bis hierher und nicht weiter!" Und zwischen 15.425 sowie 15.342 Punkten hatte der DAX zuvor ein Gap gerissen, eine Lücke im Kurs-Chart, die er vor einem erfolgreichen Ausbruch auf der Oberseite vermutlich schließen wird, so wie er das zumindest in der Erholung seit dem September-Tief mit allen anderen Gaps gemacht hat.

US-Verbraucherpreise im Blick

Die Berichtssaison in den USA gibt am kommenden Freitag mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo Gas, in Frankreich wird schon am Morgen Hermes die Zahlen auf den Tisch legen. Unter den zahlreichen Makro-Daten stechen die Preisdaten in den USA heraus: am Mittwoch die Verbraucher- und am Donnerstag die Erzeugerpreise. Der Rückgang der Inflationsrate dürfte angehalten haben: auf 5,3 Prozent im März von 6 Prozent im Februar. Die Kernrate dürfte allerdings schon wieder etwas gestiegen sein, so Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Er rechnet mit einer Rate von 5,7 Prozent nach 5,5 Prozent im Februar.

