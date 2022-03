MARKT-AUSBLICK/Flucht aus DAX und Euroraum

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf weitere extrem volatile Handelswochen müssen sich Anleger einstellen. Denn was aktuell über die Märkte hereinbricht, ist nur noch als "Giftcocktail" zu bezeichnen - vor allem für den DAX. Mit Ukrainekrieg, galoppierender Inflation, Sanktionen und Gegensanktionen, fallenden Konjunkturerwartungen und was noch weiter gibt es derzeit keine einzige positive Nachricht für Anleger.

Und schlimmer noch, alle Umgebungsvariablen sind in ständiger Bewegung. Professionelle Anleger können aber selbst mit der Gewinnwarnung eines Unternehmens gut leben, wenn damit ein klar kalkulierbarer Rahmen abgesteckt wird, in dem sich ein neuer Fairer Wert berechnen lässt. An den Weltbörsen ist das derzeit nicht der Fall.

Da sich weder Konjunktur noch Inflation noch Gewinnerwartungen noch Zinsumgebung berechnen lassen, ist keine verlässliche Wertfeststellung möglich. Auch die Fluchtmöglichkeiten sind begrenzt: Der Markt für inflationsindexierte Anleihen ist zu klein, und auch die Kurse der Rohstoffaktien könnten bald überreizt sein. Anleger ziehen daher die Notbremse - und verkaufen, was nur geht.

Verkaufsdruck ungebremst - Salami-Crash verjagt Schnäppchenjäger

An den Derivatemärkten wird derzeit ein übles Phänomen beobachtet - nämlich dass wenig abgesichert wird, nicht viel. Dies zeige, dass Anleger ihre Aktien gleich physisch aus dem Portfolio werfen und nicht erst den Umweg über eine zwischenzeitliche Absicherung gehen. Das demonstriert klar eine Überzeugung, dass der Kurseinbruch nicht nur als kurzfristig gesehen wird.

Die Cash-Quoten der Fonds dürften daher in den kommenden Tagen nach oben schießen. Nur sollten Anleger dann trotzdem noch nicht auf Fonds als Schnäppchenkäufer hoffen. Denn der Salami-Crash der letzten Wochen sorgt für Attentismus. Nur bei einem Übernacht-Crash von 21 Prozent erscheinen Schnäppchenjäger, die noch die alten Preise in Erinnerung haben und nun günstige Gelegenheiten sehen. Bei sieben Tagen à 3 Prozent Minus gewöhnt man sich indes an die tiefen Kurse und wartet auf noch günstigere Preise.

EZB macht sich handlungsunfähig - Kontrast zur US-Notenbank

Eines der Hauptprobleme für Anleger in Europa schafft die EZB - vor allem im Kontrast zur US-Notenbank sieht sie immer schlechter aus. Die galoppierende Inflation ist wegen der Energiepreise ein globales Phänomen, nur sind sich die Zentralbanken von den USA bis hin zu kleineren Ländern wie Neuseeland einig, dass der Auslöser zur Nebensache wird, sobald sich hochschießende Inflationserwartungen in den Köpfen der Menschen verankern.

Denn dann steigen die Preise auf breiter Front weiter, unabhängig von den Einflussfaktoren. Eine Inflationsbekämpfung ist dann nur noch unter unvergleichlich höheren Kosten erreichbar als bei schnellem Handeln.

In den USA können Anleger darauf vertrauen: Schon die Protokolle der letzten beiden US-Notenbank-Sitzungen zeigten, wie groß die Sorge dort ist, dass die Inflation ausser Kontrolle gerät. Entsprechend wies Fed-Chairman Jerome Powell vergangene Woche auf eine 0,25-Prozent-Erhöhung auf der kommenden März-Sitzung hin.

In den USA wurde dies positiv aufgenommen, denn die Fed verschafft sich mit erhöhten Zinsen auch einen Puffer. Dann kann sie auf eine Rezession auch sofort wieder mit Lockerungen reagieren. In Europa hat die EZB diesen Zeitpunkt längst verschlafen. Selbst wenn aus der Ukrainekrise eine weltweite Rezession würde, sind ihre Hände gebunden. Schon die jetzigen Zinssätze interessieren eigentlich nur Finanzspekulanten und nicht die Unternehmen der Realwirtschaft.

Keine Bekämpfung der Inflation von EZB erwartet

Von der EZB-Sitzung in der kommenden Woche wird nichts dergleichen erwartet. Nach Corona dürfte nun der Ukrainekrieg als neue "Begründung" herhalten. Dazu passen Aussagen von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn, dass die EZB nicht aus der Stimulierung aussteigen solle, bevor sie die Auswirkungen des Krieges abschätzen könne.

Pietro Baffico, European Economist beim Vermögensverwalter Abrdn, geht davon aus, dass die Ukraine-Krise und die Sanktionen gegen Russland den Ansatz der EZB wahrscheinlich sogar noch bestärken könnten.

Dem Markt ist klar, dass damit eine Inflationsentwicklung ignoriert wird, die Fed-Mitglied James Bullard schon mit der Hyper-Inflation der 1970er-Jahre verglichen hat. Passend dazu sind in der Eurozone die Produzentenpreise (PPI) im Januar mit einem Allzeit-Rekord von 30,6 Prozent zum Vorjahr nach oben geradezu explodiert. Bis sie sich in höheren Verbraucherpreisen (CPI) zeigen, ist nur eine Frage der Zeit.

Die März-Sitzung kommende Woche steht besonders im Fokus: Dort wird die EZB ihre vierteljährlichen Wirtschaftprognosen abgeben, die Aufschluss über die mittelfristigen Inflationsaussichten der EZB geben werden. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass sie wie üblich "von der Realität abweichend" sind. Allerdings habe sich der Markt daran gewöhnt - denn immerhin bekämpfe die EZB schon seit zwölf Jahren die Inflation nicht mehr.

Denn die Zinssätze für kurzfristige Anlagen lägen schon seit 2010 systematisch unter der Inflationsrate, kommentieren die Strategen von Eurizon - ein völlig anderer Umstand als noch in den 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahren. Bei einer Inflationsrate von 5 Prozent in der Eurozone und über 7 Prozent in den USA sei der Kapitalverlust für Anleger derzeit "erheblich".

Kapitalabzug aus dem Euro-Raum - Relative Schwäche gegen Wall Street

Für Anleger in Europa sind das schlechte Nachrichten. Denn das widerstandslose Hinnehmen einer explodierenden Inflation in Europa höhlt den Euro aus. Gleichzeitig präsentiert die EZB keinen klaren Pfad für zukünftige Zinserhöhungspläne. Der Dollar wirkt damit berechenbarer. Der Kapitalfluss der verkauften Aktien in Europa gehe gleich in Richtung USA, was sich deutlich im Anstieg des Dollars zeige. Der Sprung auf nur noch 1,10 Dollar sei schneller als erwartet gekommen, sogar die Abwertung des Euro bis hin zur Parität in einigen Wochen sei denkbar.

Diese Einstellung spiegelt sich auch in der Relativen Schwäche der Europa-Aktien. Denn Kurserholungen an Wall Street werde nur halbherzig gefolgt, Verkäufen dafür umso heftiger. Da der Kursrutsch auch zuerst in den USA begonnen hatte, könne er hier auch zuerst enden, so das Kalkül der Anleger, die sich vom DAX abwenden. Besonders die Aktien der gut verdienenden US-Tech-Unternehmen könnten eine Erholung anführen. Unterstützung dafür gab es im Wochenverlauf von der Citigroup. Sie hob sowohl US-Aktien als auch speziell den Tech-Sektor auf Übergewichten.

DAX auf Dollar-Basis ist "der" Verlierer - Exporte fallen schon jetzt

Der "Loser" unter den Anlagevehikeln ist damit der DAX. Denn hier bricht das Kartenhaus der Hoffnungen an allen Fronten zusammen. Eine ungebremste Inflation lässt die Kosten der Industrieunternehmen steigen, gleichzeitig zerstört der Ukrainekrieg die Absatzhoffnungen nach Corona. Das Schreckgespenst der Stagflation macht sich breit. Dazu kommen noch die freiwilligen Beschränkungen durch Russland-Sanktionen, mit denen sich VW, Uniper & Co selbst vom dortigen Markt abschneiden.

Entsprechend purzeln derzeit die DAX-Prognosen: Die DWS erwartet ihn in einem Jahr nur noch bei 14.600 Punkten. Die DZ Bank hat ihr Jahresendziel aktuell auf 16.000 Punkte reduziert, es allerdings erst vor wenigen Tagen auf 17.000 von zuvor 18.000 gesenkt.

Noch unattraktiver wird der DAX, wenn man die aktuellen Exportdaten sieht: Sie fielen bereits im Januar - also bereits vor dem Ukrainekrieg - um 2,8 Prozent, während Ökonomen ein Plus von 1,3 Prozent erwartet hatten. Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der VP-Bank warnt: "Die Ukraine ist für die deutsche Automobilindustrie ein zentrales Zuliefererland". Die Automobilhersteller könnten deshalb gezwungen sein, ihre Produktion zu drosseln. Als Folge werden auch die deutschen BIP-Schätzungen von derzeit noch um 3,6 Prozent Plus von Zahlen im 2-Prozent-Bereich abgelöst werden.

Der DAX auf Dollarbasis - also wie ihn ein US-Anleger sieht - dürfte damit zu den unattraktivsten Anlagevehikeln des Augenblicks gehören. Hier sammeln sich sämtliche Belastungsfaktoren der Zeit. Entsprechend ist der Chart auf das Vor-Corona-Niveau eingebrochen. Allein seit Jahresbeginn hat er fast 20 Prozent verloren.

Hier liegt wohl die einzige gute Nachricht: Denn der von der Deutsche Börse AG berechnete Index liegt nun auf einem mehrjährigem Unterstützungsniveau von 12.000 Punkten. Dort lagen die Jahreshochs von 2018 und 2020. Vielleicht erbarmen sich demnächst die ersten Anleger aus dem Dollar-Raum auf diesem Niveau.

