MARKT-AUSBLICK/Geld- und Fiskalpolitik verdrängen schlechte Daten

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Ende des Seitwärtsmarkts an den Börsen ist auch in der kommenden Woche erst einmal nicht in Sicht. Einmal mehr wird die Woche von verheerenden Daten geprägt werden, und zwar sowohl in der Unternehmensberichterstattung zum ersten Quartal als auch bei den Konjunkturindikatoren. Das sollte aber in den Kursen eingepreist sein, wie die Widerstandskraft der Aktienmärkte gegen rekordschwache Erwartungen der Einkaufsmanager und der Unternehmen zuletzt gezeigt haben.

Die Wirtschaft ist bekanntlich immer noch in partieller Abriegelung, und dass sich dies negativ im Geschäftsklima und in den Unternehmensbilanzen niederschlägt ist wahrlich keine Überraschung.

Viel wichtiger für den Markt sind damit auch weiterhin alle Nachrichten zur Entwicklung von Medikamenten oder von Impfstoffen gegen Covid-19 sowie die täglichen Fallzahlen zu den Erkrankungen. Alles was auf eine weitere Lockerung des sogenannten Lockdown hindeutet wird positiv aufgenommen werden, weil es die Chance auf eine V-förmige Erholung erhöht.

Eine V-förmige Erholung würde aber die Perspektiven auf die alten oder sogar neue Höchststände an den Börsen zurückbringen. Rückschläge oder gar eine zweite Welle in der Pandemie dürften dagegen auch an den Börsen immer wieder Rücksetzer auslösen.

Ein Wiedersehen mit den alten Tiefstständen knapp über 8.000 Punkten im DAX ist allerdings auch bei Rückschlägen erst einmal sehr unwahrscheinlich. Dazu wird zu stark gegengesteuert, sowohl fiskal- als auch geldpolitisch, und beides zieht an einem Strang. Die Erholung an den Börsen zeigt, dass die Politik und die Notenbanken ihren Job in der Krise bisher ausgesprochen gut machen. Beide Seiten tun alles Erdenkliche, damit die Wirtschaft wenigstens nicht völlig kollabiert.

Kauft die US-Notenbank auch Aktien?

Nachdem in der nun fast abgelaufenen Woche die Politik mit dem EU-Gipfel die Akzente setzte, richten sich die Blicke in der kommenden Woche vor allem auf die Notenbanken. Bereits am Montag tagt die Bank of Japan, am Mittwoch die US-Notenbank (Fed) und am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB). "Die US-Notenbank könnte nach japanischem Vorbild auch am Aktienmarkt aktiv werden, beispielsweise über den Erwerb von ETF", spekuliert Commerzbank-Analyst Bernd Weidensteiner.

Das wäre sicherlich noch einmal ein Knüller für die Aktienmärkte, dürfte aber nach der bereits gesehenen Kurserholung unwahrscheinlich sein, weil schwer vermittelbar. Andererseits zeigt bereits die Spekulation die ganze Macht des "US-Notenbank-Puts": Bei einem erneuten crashartigen Kursabschwung wären Aktienkäufe der Fed sehr wohl denkbar, und allein der Gedanke daran würde den Bären wohl regelrechte Schauder über den Rücken laufen lassen. Aber bereits jetzt schwappen die positiven Effekte der Anleihenkäufe auf die Aktienmärkte über, da sie die systemischen Risiken dämpfen.

Gut abgesichert sein sollten die Aktienmärkte auch aufgrund der niedrigen Risiko-Levels am Markt. So hat Berenberg-Anlagestratege Bernd Meyer kürzlich in einem Beitrag für die Börsen-Zeitung aufgezeigt, welche absurden Blüten die Anlagestrategie bestimmter institutioneller Anleger treibt. Sie führt zu Volatilitäts-orientierten Käufen und Verkäufen.

Das heißt, dass die Aktienquoten am Volatilitätstief am höchsten sind, also normalerweise bei Rekordkursen. Am Volatilitätshoch, also am Markttief, sind die Quoten dann am niedrigsten. Da die Volatilität auch jetzt immer noch überdurchschnittlich hoch ist, dürften diese Anlegergruppen bisher kaum an den Markt zurückgekehrt sein.

Die technische Analyse unterstützt die Erwartung eines Seitwärtsmarkts. "Der DAX dürfte sich zunächst am gleitenden 10-Tage-Durchschnitt orientieren", sagt Thorsten Grisse, technischer Analyst der Commerzbank. Der gleitende Durchschnitt verläuft derzeit bei 10.470 Punkten. Dabei könnte der DAX laut Grisse zwischen etwa 10.000 und etwa 11.000 Punkten schwanken.

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2020 06:36 ET (10:36 GMT)