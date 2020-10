MARKT-AUSBLICK/Konjunktur zieht an - Prognosen steigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit weiter steigenden Kursen an Europas Börsen können Anleger in den kommenden Wochen rechnen. Die Gemengelage wird für Aktien immer interessanter, und der DAX dürfte sich von der 13.000er-Marke nach oben lösen. Denn trotz der Befürchtung weiter steigender Corona-Infektionen geht die wirtschaftliche Erholung weiter. Die Gefahr eines neuerlichen Lockdowns dürfte nicht mehr bestehen; den Staaten der Welt ist klar geworden, dass sie sich dies nicht mehr leisten können. Dazu sind Impfstoffe nur noch eine Frage der Zeit, so dass künftig selbst gegen regionale Hotspots vorgegangen werden kann.

Gleichzeitig feuern aber die Zentralbanken immer noch aus vollen Rohren und fluten die Märkte mit billigem Geld, als stünde man noch am Beginn der Corona-Pandemie. Steigenden Aktienbewertungen steht daher nichts im Wege. Gleichzeitig sind die Gewinne, und damit die Kurse, nach unten abgesichert, da alle Zeichen auf Konjunkturerholung stehen. Jüngste Wirtschaftsdaten wie überraschend starke Auftragseingänge in Deutschland oder die Einkaufsmanager-Indizes aus China unterstrichen dies bereits.

Chance auf erhöhte Prognosen hoch

Auf Unternehmensebene spiegelt sich das in erhöhten Prognosen. Diese kommen nicht nur von Corona-Gewinnern wie Onlinehändler Zalando, sondern oft auch aus dem unterschätzten Technologiebereich. Unter anderem nahm hier Dialog Semiconductor ihre Prognosen hoch. Die Erwartungen an die bald beginnende Berichtssaison zum dritten Quartal sind derart gering, dass sich Anleger auf viele positive Überraschungen freuen dürfen. Wie bei Henkel ersichtlich, fällt die konkrete Unternehmensprognose dann doch nicht so desaströs aus, wie Analysten erwartet hatten. Dieses Phänomen dürfte sich noch oft wiederholen in den kommenden Wochen.

Übernahmeaktivität steigt

Als Joker kommen nun auch noch steigende Übernahmeaktivitäten dazu. Denn das aktuelle Kursniveau einiger Standardaktien ist derart gering, dass Käufer geradezu dazu provoziert werden. So hatten die Aktien von Triebwerkshersteller Rolls-Royce in der Spitze wegen der Luftfahrtkrise seit Jahresbeginn über 80 Prozent an Wert verloren. Mit der anstehenden Restrukturierung der Bilanz sind sie nun attraktiv und preiswert und legen mit Übernahmehoffnungen seit Tagen mit zweistelligen Prozentgewinnen zu.

Harte Fakten wurden in der abgelaufenen Woche bereits geschaffen mit der Übernahme des Telekomunternehmens TalkTalk und dem Verkauf der Mailänder Börse durch die London Stock Exchange. Zudem sorgt der technologische Wandel für eine Neuaufstellung selbst von Branchenriesen wie IBM. Der US-Konzern kündigte einen Spin Off von Unternehmensteilen an. Auch dies hebt die Werte der Sparten.

Wichtige Termine voraus

Auf Seiten der Politik scheint beim derzeit größten Belastungsfaktor, der anstehenden US-Präsidentschaftswahl, Ruhe einzukehren. Die Mehrzahl der Marktteilnehmer dürfte ihren Frieden gemacht haben mit einem wahrscheinlichen Sieg der Demokraten um Joe Biden. Dessen Vorsprung in den Umfragen ist mittlerweile so hoch, dass wohl nur noch eklatante Fehltritte seinerseits einen Wahlsieg verhindern dürften. Für Freitagfrüh mitteleuropäischer Zeit geplant ist eine zweite TV-Debatte zwischen den Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden.

Unter geldpolitischen Gesichtspunkten dürften diverse Tagungen mit Notenbankern interessant sein, so besonders ab Montag auf die Jahrestagung von Weltbank und IWF, die sich später zum Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure ausweitet.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Dienstag mit dem ZEW-Index und danach mit der China-, EU- und US-Inflation an sowie am Mittwoch mit der Industrieproduktion in der Eurozone. Und den Beginn der US-Berichtssaison läuten die Großbanken ein, so ab Dienstag JP Morgan und Citigroup. Im Wochenverlauf folgen Bank of America, Morgan Stanley und Goldman Sachs.

October 09, 2020 05:22 ET (09:22 GMT)