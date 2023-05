MARKT-AUSBLICK/Neues Allzeithoch im DAX könnte zur Bullenfalle werden

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem DAX-Ausbruch über die 16.000er-Marke ist ein Anstieg über das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten nur noch eine Frage der Zeit. Fundamentaler Treiber waren positive Nachrichten aus Washington. Ein Ende des Streits um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze zeichnet sich nun viel schneller ab als noch vor wenigen Tagen erwartet. Damit würde ein wichtiger Stolperstein aus den Märkten verschwinden. Der Monat Mai war in der Vergangenheit allerdings häufig ein guter Zeitpunkt, um sich für die kommenden Monaten von den Börsen zu verabschieden. Auch dieses Mal könnte es so kommen.

Die Nachrichtenlage an den Börsen könnte kaum besser sein. Vom Ukraine-Krieg ist an den Rohstoffmärkten kaum noch etwas zu spüren, die gerade zu Ende gegangene Berichtssaison ist besser als erwartet gelaufen, und eine Lösung im US-Schuldenstreit würde ein Katastrophenszenario für die US-Wirtschaft und die Märkte verhindern. Laut dem republikanischen Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy könnte der Kongress bereits in der kommenden Woche über die Anhebung der Schuldenobergrenze abstimmen. Zuvor hatte sich Präsident Joe Biden zuversichtlich geäußert.

Zinserwartungen sind zuletzt wieder gestiegen

Noch ist eine Einigung nicht in trockenen Tüchern, die Börsen preisen eine solche aber bereits ein. Sollten sie recht behalten, ist es in dem gegenwärtigen Umfeld nur eine Frage der Zeit, bis der DAX das bisherige Allzeithoch einstellen wird. Dieses wird vermutlich neue Käufer, auch algogetriebene, in den Markt ziehen, was für weitere Kursgewinne in der Folge spricht. Aber wie geht es dann weiter? Immerhin genießt der Monat Mai nicht zu Unrecht den Ruf, ein für die Börsen schwieriger zu sein. Auch dieses Mal könnte sich der Mai als günstiger Zeitpunkt zum Positionsabbau erweisen.

Zwar wäre eine Lösung des US-Schuldenstreits zu begrüßen, die Aussicht auf eine solche hat aber dazu geführt, dass die Zinserwartungen in den vergangenen Tagen wieder gestiegen sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im Juni erneut anheben wird, liegen nun laut der Deutschen Bank bei fast 40 Prozent. Seit der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) sei dies das erste Mal, dass die Märkte einen Zinsschritt im Juni mit signifikanter Wahrscheinlichkeit prognostizierten. Die Märkte preisen weiterhin für den Herbst bereits erste Zinssenkungen ein. Ob es so kommen wird, ist vollkommen unklar. Was die EZB angeht, sind sogar noch eine ganze Reihe von Zinserhöhungen sehr wahrscheinlich.

Ifo-Index dürfte im Mai den Aufwärtstrend beenden

Daneben nehmen die Wachstumssorgen weiter zu. Der merkliche Anstieg des europäischen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in den vergangenen Monaten lässt zwar für das zweite Quartal ein ordentliches Wachstum der Wirtschaft erwarten. "Doch angesichts der deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, wann er wieder fällt", so die Commerzbank. Die Analysten gehen davon aus, dass der Index im Mai zumindest nicht weiter gestiegen ist. Der Index für das verarbeitende Gewerbe dürfte sich derweil weiter tief im rezessiven Bereich bewegen. Auch das Ifo-Geschäftsklima dürfte im Mai seinen Aufwärtstrend erst einmal beenden, heißt es.

Da Zinserhöhungen immer erst zeitverzögert ihre Wirkung entfalten, wird man erst im Nachhinein sagen können, ob die Zentralbanken mit ihrer Geldpolitik das rechte Maß gefunden haben, um einerseits die Inflation unter Kontrolle zu bringen, aber andererseits die Wirtschaft nicht abstürzen zu lassen. Zwar würden die Währungshüter auf eine plötzliche Wachstumseintrübung mit einer Lockerung der Geldpolitik reagieren - das wäre für die Anleger aber nur ein schwacher Trost. Die Commerzbank jedenfalls glaubt, dass sich die DAX-Gewinnperspektiven im zweiten Halbjahr 2023 nach und nach eintrüben werden.

Wirtschaftsaufschwung in China ist ins Stocken geraten

Der Wirtschaftsaufschwung in China ist derweil bereits ins Stocken geraten. Das ist insofern von Relevanz, als die plötzliche Aufgabe der "Zero-Covid"-Politik durch Peking und die damit verbundene wirtschaftliche Erholung der wichtigste Auslöser für die Rally an den europäischen Börsen seit dem vergangenen Herbst war. Ein wichtiger Grund für das schlechte Sentiment in China ist laut der Commerzbank das erschütterte Vertrauen der Unternehmen und Konsumenten in die Wirtschaftspolitik. "Dies bremst die Erholung des Arbeitsmarktes und belastet den Konsum und damit auch den Dienstleistungssektor, was insbesondere in der zweiten Jahreshälfte zum Tragen kommen dürfte."

Aber auch für die USA steht weiterhin eine, wenn auch milde, Rezession für das zweite Halbjahr 2023 im Raum. Nach Einschätzung der DZ Bank ist die gefürchtete negative Gewinnentwicklung der US-Realwirtschaft zwar bereits weitgehend in den Kursen eingepreist. Allerdings seien selbst bei einer milden US-Rezession neue Marktturbulenzen nicht auszuschließen. Die Analysten halten es in einem solchen Fall für möglich, dass der S&P-500 temporär bis auf 3.900 Punkte fallen wird, dem DAX wird Korrekturpotenzial bis auf 14.500 Punkte zugebilligt.

