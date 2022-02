MARKT-AUSBLICK/Ohne Lösung der Ukrainekrise geht nichts

FRANKFURT (Dow Jones)--Keine Änderung des volatilen Hin und Her an Europas Börsen erwarten Händler auch in der kommenden Woche. Ohne eine Lösung der Ukrainekrise werde der Markt weiter wild schwanken. Käufe von langfristig orientierten Anlegern seien bis dahin kaum zu erwarten, der Markt werde von kurzfristigen Tradern dominiert, heißt es im Handel. "Es fehlt einfach an Entscheidungsgrundlagen", sagt ein Händler.

Selbst die Berichtssaison werde derzeit nicht als Aggregat und Indikator für die künftige Wirtschaftleistung gesehen - jede Aktie werde derzeit "einzeln für sich bewertet und gehandelt". Die Folge seien nach der Zahlenvorlage kaum vorhersehbare und volatile Kursausschläge, je nach Grad der Überraschung in beide Richtungen.

Entsprechend spiegelt sich die Unsicherheit in den Risikoprämien und Absicherungskosten am Aktien- und Anleihemarkt. Bei den Anleihen notieren die Ausfallversicherungen (CDS) auf Jahreshochs und bei Aktien werden enorme Prämien für Optionen bezahlt. Im DAX preisen Marktteilnehmer derzeit schon eine erwartete Schwankungsbreite von über 500 Punkten ein - pro Tag.

Lösung in München nicht zu erwarten - Verzerrung und Fehlinformation dominiert

Ob die Sicherheitskonferenz in München, die bis Sonntag geplant ist, eine Lösung der Ukrainekrise und damit Entspannung für die Märkte bringt, ist nicht zu erwarten. Eher ist noch eine zwischenzeitliche Verschärfung denkbar, da Russland am Samstag Raketenabschüsse testen will. Russland hat dies, wie seit Kalte-Kriegs-Zeiten üblich, im Vornherein angezeigt.

Ob dies von einer Click-Bait-orientierten Presselandschaft richtig eingeordnet wird, ist allerdings fraglich. Die ständig wiederholten Berichte über einen "kurz bevorstehenden Einmarsch" klingen dann doch spannender und werden kaum hinterfragt. So wie die US-Ankündigung vom Angriff "am Mittwoch", die sich als Luftnummer entpuppte und in bester Tradition steht mit anderen Fehlurteilen.

Ein bisschen Marketing-Getöse muss den Parteien bei internationalen Konflikten zugestanden werden. Nur - Börsianer können sich das nicht leisten. Zu groß ist die Gefahr, dann doch einmal bei einer ehrlichen Meldung zu spät reagiert zu haben. Also heißt das, ohne Lösung wird nur das Minimum an den Börsen gemacht.

Nächstes Risiko: Unterschätzte US-Zinserhöhungen

Und selbst dann liegen die nächsten Risiken auf dem Tisch: die kommenden US-Zinserhöhungen. Auch hier gibt es noch keine Klarheit über den kommenden Zinspfad. Nach den weniger scharf empfundenen Worten im Fed-Protokoll zeigten sich die Märkte etwas entspannter - wahrscheinlich, weil sie sich in falscher Sicherheit wiegen. Denn das Sitzungsprotokoll war vom 25. Januar, die heftigsten US-Inflationsdaten kamen erst danach. So wie die US-Verbraucherpreise, die erst im Februar veröffentlicht wurden: Mit 7,5 Prozent der höchste Stand seit 1982.

Besorgnisserregend war vor allem, dass der Preisanstieg auf ganzer Breite stattfindet, auch in Sektoren, die nicht von Corona betroffen waren. Fed-Präsidenten wie James Bullard warnen nun sogar, dass die Inflation außer Kontrolle geraten könne. Nötig seien nun entschiedene und vorgezogene Schritte, so wie eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte bis Juli plus dem Zurückfahren der Anleihekäufe. Der Markt reagiert auf solche Aussagen weiter kaum; laut Deutscher Bank sehen die Fed-Funds-Futures nur eine geringe Chance von 38 Prozent, dass es auf der März-Sitzung der Fed zu einer Erhöhung um 50 Basispunkte kommt.

Schützenhilfe für Lagarde - Öl aus dem Iran

Entspannung bei diesem Risiko könnte von ungewohnter Seite kommen: vom Iran. Denn genau wie die Berichterstattung über Russland und die Ukraine übertrieben ist, ist sie für das dortige Tauwetter viel zu gering. Ein Signal des Entgegenkommens kam im Wochenverlauf vom obersten Führer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, der ausschließlich den Zugang zu Atomenergie für das Land forderte. Politische Beobachter interpretieren dies als offiziellen Verzicht auf Atomwaffen.

Am meisten darüber freuen dürften sich dann Autofahrer und EZB-Chefin Lagarde. Denn mit einem Ende der Iran-Sanktionen dürften Millionen Barrel Öl an die Märkte kommen und die Preise drücken. Wochen später dann auch die Energiepreise der Haushalte - und danach die Inflation. Nach über einem halben Jahr Fehleinschätzungen und einer angeblich nur "temporären" Inflation hätte sie dann die Chance, zu sagen, sie habe das ja schon immer gewusst.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2022 07:29 ET (12:29 GMT)