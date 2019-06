MARKT-AUSBLICK/Weichen auf Sommer-Rally gestellt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwarze Schwäne sind äußerst unwahrscheinliche oder nicht vorhersehbare Ereignisse, die die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß erwischen und deshalb die Kurse stark bewegen. Damit dürfte ein Krieg zwischen den USA und dem Iran kein schwarzer Schwan sein. Denn er wäre kein unwahrscheinliches Ereignis mehr, sondern sollte bereits in die Kalkulation der Marktteilnehmer eingeflossen sein.

Auf einen moderaten Rücksetzer an den Märkten sollten sich Marktteilnehmer für den Fall eines Kriegsausbruchs trotzdem einstellen. Denn ein neuer Golfkrieg würde wahrscheinlich Unsicherheit unter den Marktteilnehmern schüren, zum Beispiel über die Erdölversorgung. Ein Rücksetzer an den Börsen wäre deshalb dann wahrscheinlicher als ein Kursanstieg nach dem Motto "Kaufen wenn die Kanonen donnern". Eine Trendwende an den Aktienmärkten ist aber auch für den Fall einer weiteren Eskalation der Iran-Krise eher unwahrscheinlich.

Denn einer Trendwende steht die Geldpolitik als starker positiver Faktor entgegen. Die Commerzbank erwartet, dass die Europäische Zentralbank den Einlagenzins bereits im Juli weiter herunterschleusen wird, auf dann minus 0,5 von minus 0,4 Prozent. Und auch die US-Notenbank wird aller Voraussicht nach bereits im Juli den ersten Zinsschritt nach unten durchführen. Aktien, aber auch Immobilien und andere Vermögenswerte dürften nachhaltig von dieser Zinswende profitieren. Die Ampeln an den Börsen stehen damit weiter auf grün, die Weichen sind auf Sommerrally gestellt, ohne neuen Golfkrieg sowieso und mit neuem Golfkrieg vermutlich auch, wenn auch mit Verzögerung.

G-20-Treffen könnte Marktbreite in Europa stark verbessern

Aktuell führen noch defensive Wachstumswerte aus den Bereichen Nahrungsmittel und Getränke, Haushaltsgüter sowie Gesundheit die Favoritenliste an. In Lauerstellung liegen aus charttechnischer Sicht die europäischen Stoxx-Sektorenindizes Chemie, Bau und auch Industrie. Die zyklischen Aktien hängen stark davon ab, wie sich die Konjunktur weiterentwickelt.

Die Konjunkturerwartungen werden derzeit vor allem vom Handelsstreit gelähmt. Damit rückt in der kommenden Woche das G-20-Treffen mit den Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den Blick. Eine Lösung im Handelsstreit würde voraussichtlich das Interesse an konjunkturabhängigeren Branchen stärken.

Sollten im zweiten Halbjahr weitere zyklische Branchen wie die Autowerte auf der Kaufliste der Marktteilnehmer auftauchen, dürfte der DAX sogar sein Allzeithoch bei 13.600 Punkten wieder testen. Als Zwischenetappe bietet sich nach einem validen Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 12.400 und 12.500 der Bereich um 13.000 Punkten an.

Bereits am Montag könnte der ifo-Geschäftsklima-Index für Impulse sorgen. Erwartet wird ein weiterer leichter Rückgag des Konjunkturindikators auf 97,5 von 97,9 im Mai. In den USA stehen am Dienstag das Verbrauchervertrauen auf der Agenda und am Mittwoch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter.

In Deutschland werden am Donnerstag erste Juni-Inflationsdaten veröffentlicht, und am Freitag könnten der Einkaufsmanager-Index aus Chicago und die Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Impulse sorgen. Auf Unternehmensseite stehen unter anderem die Nike-Zahlen am Donnerstagabend mit möglichen Einflüssen auf Adidas und Puma im Blick.

DJG/hru/gos

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 21, 2019 05:47 ET (09:47 GMT)