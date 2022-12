MARKT-AUSBLICK/Zeit zum Nachdenken - Gut für Neustart

Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine eher besinnliche Weihnachtszeit an den Börsen ist in den kommenden zwei Wochen zu erwarten. Die Hoffnung auf eine Jahresendrally keimt zwar immer wieder auf mit Blick auf historische Statistiken, wird diesmal aber überholt von der kalten Realität der falkenhaften Notenbanken EZB und Fed. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Zeit vor und nach dem Weihnachtsfest eher für eine Neubewertung der Situation genutzt wird anstelle blauäugiger Käufe.

Die meisten professionellen Marktteilnehmer schließen ohnehin ihre Bücher in der kommenden Woche. Die zum Jahresultimo immer weiter fallende Liquidität würde Käufe größerer Aktienpositionen teurer machen und riskanter. Entsprechend hat das Risikomanagement bestehender Fonds-Positionen oberste Priorität. Über neue Positionen kann dann im neuen Jahr entschieden werden.

Markt justiert Blick auf Inflation und Zins neu

Stoff zum Nachdenken zwischen den Jahren und vor allem zum Nachadjustieren ihrer Einschätzung zum Aktienmarkt haben Analysten und Vermögensverwalter genug. Denn mit den Aussagen zur künftigen Zinspolitik haben sowohl Fed als auch EZB den Märkten vor Augen geführt, dass man zu leichtsinnig in die Zentralbanksitzungen gegangen war.

Bereits zwei Monate mit etwas besseren Inflationsdaten hätten gereicht, dass Investoren darauf gesetzt haben, die US-Notenbank werde nicht nur ihre Zinserhöhungen bremsen, sondern dies sogar noch für die kommenden Monate signalisieren, meint Craig Erlam, Senior Market Analyst von Oanda. Ob durch Selbstgefälligkeit oder den verzweifelten Versuch, einen Wert in Aktienanlagen zu sehen, hätten Investoren dabei die Sorgen der Zentralbanker ignoriert.

Die Zeit des Nachdenkens dürfte vor allem den erwarteten Höhepunkt der US-Zinsen nach oben verschieben - und den Zeitpunkt nach hinten ins Jahr 2024. Für Aktienanleger heißt das, dass der erwartete Zinspfad nach oben genommen wird. Entsprechend werden künftige Gewinnerwartungen stärker abdiskontiert, was die Aktienbewertung nach unten drückt. Leidtragende dieser Bewertung waren sofort nach Fed und EZB die Aktienkurse der Wachstumswerte und anderer zinsempfindlicher Branchen wie Immobilien.

Blick auf Konjunktur vernachlässigt - Keine klaren Signale bisher

Aber nicht nur auf der Zinsseite überraschten die Notenbanken die Märkte, auch ihre Prognosen zum Wirtschaftswachstum stoßen nun sauer auf. Denn sowohl die Fed als auch die EZB senkten ihre Wachstumserwartungen deutlich. Für 2023 sieht die EZB nur noch ein reales BIP-Wachstum von mageren 0,5 Prozent statt zuvor gesehener 0,9 Prozent. Gleichzeitig setzte sie ihre Inflationserwartung für das ganze Jahr auf 6,3 Prozent nach oben.

Diese rezessiven Aussichten schlagen sich derzeit vor allem am Anleihemarkt nieder: Hier brechen die langlaufenden Bundesanleihen ein und sorgen für eine historisch hohe Inversion der Zinskurve. Gleichzeitig steigt damit die Volatilität am Rentenmarkt und dürfte dem deutschen Staat die Stimmung verderben, der den Markt 2023 mit einer Rekordverschuldung anzapfen möchte. Sobald die Rentenmärkte aber ein neues Gleichgewicht gefunden haben, rechnen Händler auch wieder mit besserer Stimmung am Aktienmarkt.

Beim Thema Wirtschaft bleibt den Anlegern weiter viel Zeit zum Rätseln: Denn die aktuellsten Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus waren zu durchmischt ausgefallen, als dass man damit Aktienkäufe rechtfertigen könnte. In Deutschland und der Eurozone waren die Daten zwar besser als befürchtet, mit Vorkommastellen zwischen 47 und 49 aber noch weit entfernt von einer wirtschaftlichen Expansion. Dazu müsste erst die Marke von 50 Punkten überschritten werden.

Sinkende Gewinnmargen wären gut gegen Inflation - Auf Durable Goods achten

Auf ein optimistischeres Signal zur Konjunktur hoffen Händler daher beim Ifo-Index am Montag. Und auch ein erneuter Rückgang des Preisanstiegs bei den deutschen Erzeugerpreisen für November am Dienstag könnte die Stimmung verbessern.

Vor allem bei den US-Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter (Durable Goods Orders) am Freitag sollte genau hingeschaut werden. Denn Chef-Volkswirt Paul Donovan von der UBS unterstreicht, dass die Inflation in Wirklichkeit weniger durch Löhne, sondern von den Gewinnmargen der Unternehmen getrieben werde. Und diese seien weitaus weniger dauerhaft als Löhne.

Deutlich erkennbar dürfte dies werden an der "dramatischen Disinflation", die sich schon dieses Jahr in ihrer Preiskomponente der Durable Goods zeigte: Sie brach von plus 18,7 Prozent zu Jahresbeginn auf nunmehr plus 2,4 Prozent ein.

Vielleicht könnte ein weiterer Rückgang an dieser Front für ein noch beschaulicheres Weihnachtsfest bei Anlegern sorgen. Schließlich lässt selbst der Kursrutsch nach den Notenbanksitzungen viele Vermögensverwalter kalt: Von dort war manchmal zu hören, "je tiefer wir ins Neue Jahr starten, umso mehr Performance können wir nächstes Jahr erzielen".

