Von Manuel Priego Thimmel

DOW JONES--Die jüngste Börsenrally hat sich als Bullenfalle erwiesen. Nach Rekordständen bei rund 27.000 Punkten ist der DAX in kürzester Zeit um 2.000 Zähler gefallen. Das geglückte Börsendebüt des KI-Unternehmens Anthropic hat nicht ausgereicht, um die Stimmung zu drehen. Vielmehr erleben Inflations- und Zinsängste ein Comeback. Insbesondere mit Blick auf die US-Notenbank erwarten Börsianer nun eine härtere Gangart.

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Trotz des fulminanten Börsengangs von Anthropic bleibt die Stimmung im Technologiesektor angeschlagen. Laut dem aktuellen Fund Manager Survey der Bank of America haben Investoren die Lust an KI verloren. Institutionelle Anleger reduzieren ihre Technologie-Übergewichtung so stark wie seit 2006 nicht mehr. Die meisten Befragten gehen davon aus, dass die KI-Hyperscaler in den kommenden Monaten ihre immensen Investitionsausgaben drosseln werden.

KI-Skalierungstechnologie droht an seine Grenzen zu stoßen

Dies hat nicht nur mit Zweifeln an der Rentabilität dieser Investitionen zu tun. Wie die Stanford Universität in einer aktuellen Studie anmerkt, droht auch die Skalierungstechnologie, auf der die KI-Systeme basieren - also immer mehr Daten und Rechenleistung - an ihre Grenzen zu stoßen. Nicht nur seien qualitativ hochwertige Daten knapp, die Rechenkosten für Spitzenmodelle drohten unerschwinglich zu werden.

Die nächste Entwicklungsphase dürfte nach Einschätzung der Forscher weniger durch das wiederholte Training immer größerer Modelle geprägt sein, sondern vielmehr durch intelligentere Algorithmen und neue Wege, potenziell kleinere Modelle einzusetzen, ohne sie ständig neu aufbauen zu müssen. Das sind potenziell positive Nachrichten für reine KI-Player wie Anthropic und OpenAI, aber sicherlich nicht für KI-Ausstatter wie Nvidia und Co.

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Verkausfsdruck ergreift nun auch defensive Sektoren

Damit droht noch mehr Luft aus der KI-Blase zu entweichen. Der Verkaufsdruck hat zuletzt aber an Breite gewonnen und auch defensive Sektoren erfasst. Hier kommt der Druck aus anderer Richtung, nämlich der Rückkehr der Inflations- und Zinsängste. Ein hartnäckig über den Prognosen liegender Preisdruck und falkenhafte Kommentare vor allem von US-Notenbankern haben zu einer Neubewertung der Zinserwartungen geführt. Zunehmend werden bis März nun gleich 3 Zinserhöhungen durch die Fed erwartet.

Der Ölpreis ist in den vergangenen Wochen zwar kräftig gefallen - Brent geht nun bei knapp 90 Dollar das Fass um nach Ständen von über 120 Dollar bei den jüngsten Zwischenhochs. Es wird aber Monate dauern, bis sich ein niedrigerer Ölpreis auch in niedrigeren Inflationszahlen widerspiegelt. Und das unter der Voraussetzung, dass ein nach den US-Zwischenwahlen geschwächter Präsident Donald Trump sein Glück nicht in neuen Kriegs-Abenteuern im Nahen Osten sucht mit allen damit verbundenen Risiken für die Energiemärkte.

Droht in Frankreich eine Rezession?

Mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehenden europäischen Einkaufsmanagerindizes dürften sich Anleger insbesondere für die Entwicklung in Frankreich interessieren. Sollten die dortigen Einkaufsmanagerindizes nicht einen beträchtlichen Teil des Einbruchs im Oktober wettgemacht haben, würde das Risiko einer Rezession steigen, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Staatsfinanzen, warnt die Commerzbank.

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"Solange Anleger nicht wieder Vertrauen in die geldpolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fassen, dürfte es dem DAX schwer fallen, eine nachhaltige Stabilisierung einzuleiten", heißt es bei CMC. Immerhin, die sehr soliden Unternehmenszahlen in der gerade zu Ende gegangene Berichtssaison für das dritte Quartal sprechen gegen einen echten Kurseinbruch an den Börsen genauso wie die Wirtschaftsdaten, der derzeit übergeordnet keine Rezessionsgefahren anzeigen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2026 07:51 ET (12:51 GMT)