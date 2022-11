MARKT-AUSBLICK/Zwischen-Hausse - Aber Probleme nicht vom Tisch

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die starke und dynamische Aufwärtswelle an den europäischen Aktienmärkten dürfte sich in der kommenden Woche bei einem weiterhin positiven Grundton abflachen. Zum einen dürften die Spreads nun mehr oder weniger gedreht worden sein, mit denen Marktteilnehmer auf eine Outperformance von Low Beta gegen High Beta gesetzt haben, also von tendenziell eher stabilen, aber auch wenig dynamischen Titeln wie beispielsweise Tabak-Aktien gegenüber hoch bewerteten und von hohen Kursausschlägen geprägten Titeln wie beispielsweise den Technologie-Aktien. Daneben bleiben die Probleme ungelöst: Weder von der Inflationsseite noch von der Konjunktur ist zunächst trotz zarter Hoffnungsschimmer eine durchgreifende und starke Verbesserung zu erwarten.

Zwar sind die Gaspreise kräftig gefallen. Die für die Weltwirtschaft mindestens ebenso wichtigen Ölpreise ziehen dagegen auf hohem Niveau schon wieder deutlich an. Generell lebt die Inflation derzeit in erster Linie von Angebotsverknappungen - bei bestimmten Gütern und Rohstoffen wegen der Nachwirkungen von Corona und wegen des Kriegs in der Ukraine, bei Personal mehr und mehr auch wegen der demografischen Entwicklung. Solange Berlin versucht, auf Pump die Nachfrage zu stärken, werden die zusätzlichen Ausgaben nach allen volkswirtschaftlichen Erkenntnissen vor allem die Inflation weiter antreiben.

Dem wirkt die Geldpolitik entgegen. Auch wenn die Phase der stärksten Zinserhöhungen zu Ende gehen mag: Mit jedem Zinsschritt wird die Geldpolitik restriktiver. In den USA wird die Leitzinsobergrenze zwar seit den jüngsten Inflationsdaten bereits bei 5,0 statt 5,25 Prozent gesehen. Ohne eine wirkliche Wende in der Geldpolitik ist aber eine durchgreifende neue Hausse mit Kursgewinnen von 50 Prozent oder mehr unwahrscheinlich. Zwar beginnt gerade per Definition eine neue Hausse, denn der DAX hat seit seinem Jahrestief exakt 20 Prozent gewonnen. Um mehr als eine Zwischen-Hausse dürfte es sich dabei aber zunächst nicht handeln.

Die leichte Entspannung im Umfeld mit den jüngst nicht mehr ganz so hohen US-Inflationsdaten und den rückläufígen Gaspreisen sollte also noch nicht überbewertet werden, aber immerhin dafür sorgen, dass in der kommenden Woche noch Anschlusskäufe an den Markt kommen. Für den Markt spricht auch die Saisonalität, das Jahresende beschert erfahrungsgemäß fast immer Kursgewinne an der Börse. Zudem verfallen am Freitag Index- und Aktienoptionen, und der Verfallstermin wirkt häufig trendverlängernd.

Nachholpotenzial im S&P-500 positiv auch für den DAX

Außerdem hat sich die technische Situation deutlich verbessert, nachdem der DAX zunächst den Baisse-Trend und dann auch die 200-Tagelinie überwunden hat. Beide verlaufen zwischen 13.600 und 13.400 Punkten, damit sollte der DAX diesen Bereich nun nicht mehr unterschreiten, damit das positive Bild erhalten bleibt.

Daneben schauen Marktteilnehmer auf den S&P-500. Dieser hat bisher weder den Baisse-Trend bei 4.150 noch die 200-Tagelinie bei 4.080 Punkten erreicht. Da die europäischen Börsen das aber vorgemacht haben, sind die Chancen gut, dass der S&P-500 hinterherzieht und die Widerstände wenigstens testet. Sollte der DAX dann mitlaufen, könnte er die Widerstandszone bei 14.800 bis 15.050 erstmals seit März attackieren. Der Fall unter die Zone hatte zum Jahresbeginn aus technischer Sicht eine große obere Umkehrformation abgeschlossen.

In der kommenden Woche neigt sich die Berichtssaison dem Ende zu. Damit dürfte die Makroseite nun noch stärker in den Blick geraten, so am Donnerstag mit dem so genannten Philly-Fed, dem Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia. Im Blick steht auch der G20-Gipfel auf Bali. Nachdem ein direktes Treffen zwischen den Präsidenten Russlands und der USA nun wohl vom Tisch ist, steht das Treffen zwischen Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im Vordergrund.

