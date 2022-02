MARKT/Beierdorf-Abstieg aus dem DAX immer wahrscheinlicher

Der Abstieg von Beiersdorf aus dem DAX wird immer wahrscheinlicher. "Die Uhr läuft", so ein Marktteilnehmer. Denn entscheidend ist der gewichtete Durchschnittskurs der letzten 20 Handelstage im Februar. Der Abstand auf Heidelbergcement und Hellofresh beträgt schon mehr als 6 Prozent. Da bereits sechs der 20 Handelstage vergangenen sind, müssten Beiersdorf nun sogar deutlich vor die Konkurrrenten kommen, um den Abstieg noch zu vermeiden. Da Daimler Truck am Abend des 18. März aller Voraussicht nach in den DAX aufsteigen, wird ein Absteiger benötigt.

