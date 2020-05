MARKT/DAX steigt auf höchsten Stand seit Anfang März

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich fester -- ifo-Geschäftsklima im Mai besser als erwartet -- Bayer wohl vor Teilerfolg bei US-Vergleichsverhandlungen -- Lufthansa, TUI, BVB im Fokus

Deutschland rutscht in Rezession. Exasol startet mit Gewinnen an der Börse. ENCAVIS stockt Anteile an weiteren Solarparks auf. Aston-Martin-Chef muss offenbar gehen - Mercedes-Manager in den Startlöchern. Paris fordert "drastische" Verringerung der Inlandsflüge von Air France. Japan wohl vor weiteren Multi-Milliarden-Hilfen für die Wirtschaft. Logistikunternehmer Kühne erwartet harte Einschnitte bei Kühne + Nagel.