MARKT/DAX zurück über 13.000 - Zölle könnten verschoben werden

Der DAX kehrt zurück über die 13.000er Marke. Die USA und China legen anscheinend die Grundlage für einen Aufschub neuer Zölle. "Das ist klar positiv", sagt ein Marktteilnehmer. Das deute auf Optimismus hinsichtlich einer so genannten "Phase-1-Abkommens" hin, auch wenn noch nicht alles in trockenen Tüchern sei. Sollte der DAX in der Nähe der 13.000er Marke oder höher aus dem Tag gehen, würde sich auch die technische Situation schon wieder entspannen. DAX minus 0,6 Prozent auf 13.023 Punkte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2019 08:46 ET (13:46 GMT)