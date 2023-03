MARKT/Entspannte Reaktion trotz Anstieg der Euro-Kern-Inflation

Etwas entspannter zeigen sich Europas Börsen nach Veröffentlichung der Verbraucherpreise für die Eurozone . Die Kernrate stieg um 5,7 Prozent an, die Gesamtrate inklusive Nahrung und Energie um 6,9 Prozent. Damit bestätigen sich aber die Erwartungen der Marktteilnehmer: "Die Gesamtrate geht zurück, aber die Kernrate ist sogar weiter gestiegen", sagt ein Händler: "Das ist eigentlich kein Stoff, um auf weniger aggressive Zinsschritte zu setzen".

Der Markt reagiere wohl nur deshalb positiv, weil er mit Schlimmerem gerechnet habe. Dazu seien einige Länderdaten sehr gut ausgefallen: So stiegen auch in Italien und Portugal die Preise etwas langsamer, in den Niederlanden fiel der Preisanstieg mit plus 4,4 Prozent sogar deutlich geringer aus. Der DAX baut sein Plus auf 0,3 Prozent aus, Anleihen und Bund-Future legen leicht zu.

