MARKT/Europäisches Gas wieder deutlich teurer

Nach dem Rückgang des europäischen Gaspreises (TTF) von 210 Euro je Megawattstunde zur Mitte der Vorwoche auf Mehrwochentiefs um 170 Euro am Vortag, geht es am Dienstag mit dem Preis wieder kräftig nach oben - in der Spitze um über 10 Prozent. Aktuell beträgt das Plus 8,7 Prozent auf 189 Euro.

Zu der Entwicklung dürften auch die am Morgen gemeldeten Lecks an gleich beiden Nord Stream Pipelines 1 und 2 sein. Zwar wurde durch beide zuletzt als Folge der EU-Sanktionen gegen Russland bzw. des russischen Lieferstopps kein Gas aus Russland nach Deutschland mehr transportiert, gleichwohl sorgt die Entwicklung für Spekulationen und Nervosität am Markt.

Moskau hat sich mittlerweile über die berichteten Lecks "extrem besorgt" gezeigt. "Dies ist eine noch nie dagewesene Situation, die dringend untersucht werden muss", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Auf die Frage, ob es sich um einen Sabotageakt handeln könnte, sagte er, es könne "keine" Option ausgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2022 06:52 ET (10:52 GMT)