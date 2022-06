MARKT/EZB mit minimal möglichster Zins-Reaktion

Mit leichten Kursausschlägen in beide Richtungen reagieren die DAX-Futures nach der Bekanntgabe der Zinsentscheidung der EZB. "Hier werden aber nur die Extremszenarien ausgepreist", kommentiert ein Händler. Einige Marktteilnehmer hätten das Risiko einer sofortigen Zinserhöhung gesehen, was aber nie Konsens war. Wie von den meisten erwartet lässt die EZB alle Zinssätze unverändert und kündigt nur eine kleine Erhöhung um 25 Basispunkte im Juli und eine weitere im September an. Neu ist darüber hinaus nur die Ankündigung, dass die Nettokäufe aus dem Anleihekaufprogramm APP am 1. Juli enden sollen. Die Wiederanlage von Kupongeldern oder andere Kaufprogramme sollen aber weiterlaufen. "Das ist die kleinstmögliche Reaktion der EZB, die denkbar war", so der Händler.

June 09, 2022