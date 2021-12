MARKT/EZB ohne große Überraschung

Keine Überraschung sehen Händler in den bisherigen Ankündigungen der EZB. Die Zinssätze für den Euro-Raum sind wie erwartet unverändert geblieben. Dass das Notprogramm PEPP zurückgefahren werde, sei ebenfalls erwartet worden. Gewartet werde auf Details zu den weiteren Anleiherückkäufen in der Pressekonferenz. Der Euro legt wieder leicht zu, der DAX notiert weiter 1,7 Prozent im Plus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2021 07:56 ET (12:56 GMT)