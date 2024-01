Markt für Gesellschaftsspiele 2023 in Deutschland deutlich im Aufwind

Werte in diesem Artikel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Markt mit Gesellschaftsspielen in Deutschland ist 2023 nach einer Flaute im Jahr davor wieder kräftig gewachsen. Das gab der Verein Spieleverlage e.V., ein Zusammenschluss von 19 Verlegern für Gesellschafts-, Kinder- und ähnliche Spiele, am Freitag vor der am Dienstag beginnenden Nürnberger Spielwarenmesse bekannt. Die Umsätze seien im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent nach oben gegangen. Damit habe sich dieses Segment von der Entwicklung des gesamten Spielwarenmarktes deutlich abgetrennt. Der Gesamtmarkt sei um etwa fünf Prozent rückläufig gewesen, teilte der Verein mit.

"2023 war für die Spiele-Branche ein echtes Erfolgsjahr", sagte Hermann Hutter, Vorsitzender des Branchenverbandes. Besonders Sammelkartenspiele seien hervorragend angenommen worden und hätten einigen Verlagen praktisch eine Sonderkonjunktur beschert. Hutter nannte "Pokemon", "Magic: The Gathering" oder "Disney (Walt Disney) Locarna" als Beispiele. "Das Bedürfnis nach Entschleunigung in einer schnelllebigen Zeit, in der Viele fast schon zu Sklaven ihrer Smartphones geworden sind, trägt maßgeblich dazu bei, dass analoge Spiele aktueller denn je sind", sagte Hutter.

